La CTM de Sonora señala que hacen falta 400 medicos especialistas en el IMSS y que Zoe Robledo cumpla sus promesas

CIUDAD DE MEXICO .- La CTM de Sonora propone recuperar el anterior régimen de pensiones y Jubilaciones del IMSS como la única vía para que regresen los médicos especialistas, pues hacen falta en la entidad por lo menos 400, en medio de incumplimiento de promesas, carencias y rezagaos.



En un desplegado publicado en redes sociales, Javier Villareal, dirigente de la CTM, en Sonora señala que así mismo reclaman el incumplimiento de los compromisos de Zoe Robledo, director del IMSS



Dijo que con el anterior régimen de jubilaciones y pensiones los médicos del IMSS se pensionaban con el 100 por ciento de su salario y recibían cada año su aumento salarial, ahora deben ir a su afore solo con el 30 por ciento de su sueldo y ya no les conviene y prefieren la medicina privada.



En junio del 2019, la CTM en Sonora emplazó a Huelga para reclamar, entre otros temas, la grave falta de 400 médicos especialistas del IMSS EN Sonora y la urgente falta de hospitales.



Zoe Robledo se comprometió a construir en el años 2020 dos nuevos hospitales del IMSS EN Navojoa y Guaymas. Este compromiso no se cumplió y se agravan las carencias en todo Sonora. Asimismo la construcción de otros 4 hospitales más, cuyo presupuesto aún no se conoce.



El problema a del Covid-19 generó un fuerte y grave rezago en Sonora, empeorando aún más.



Se sufren grandes carencias en infraestructura, personal médico y enfermeras, así como de medicamentos, equipo de laboratorio y de imagenología . Las cirugías se están tardando mucho más y los trabajadores prefieren retirar a sus enfermos hacia los hospitales privados para salvar la vida de sus enfermos. El programa de apoyo con hospitales privados solo fue una promesa incumplida más.



Los sonorenses consideramos que no son suficientes las buenas intenciones del Presidente de la República. Nos urgen resultados. Valoramos el inicio de la construcción de la nueva Clínica del IMSS en Agua Prieta, pero aún falta la construcción de dos nuevos quirófanos y camas de hospital de Agua Prieta para reducir el fuerte rezago de cirugías.



La gravedad del IMSS en Sonora ya no aguanta más. Recordemos que la salud y la vida es lo más importante que tenemos.



Por una atención digna exigimos calidad, trato digno y atención oportuna en las clínicas del IMSS….



OFRECE AHORRO VOLUNTARIO BENEFICIOS FISCALES E INCREMENTA RECURSOS DE AFORES



El Vocal Ejecutivo de AFORE PENSIONISSSTE, Iván Pliego Moreno, llamó a los contribuyentes a aprovechar los beneficios fiscales que ofrecen las aportaciones voluntarias depositadas en la Cuenta Individual o en planes de pensiones para el retiro.



’Si bien el ahorro voluntario es una alternativa viable para construir un mejor futuro al momento del retiro laboral, éste también ofrece beneficios fiscales que pueden aprovecharse para guardar los recursos monetarios a largo plazo’, resaltó en la conferencia Créditos a la Palabra.



Durante la conferencia celebrada en Palacio Nacional, acompañando a la titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, y del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Edgar Díaz Garcilazo, recordó que esta utilidad se encuentra establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).



’Cuando se realizan Aportaciones Complementarias de Retiro, el dinero de las aportaciones voluntarias se resta del ingreso total que es obtenido durante todo el año y, por tanto, no se pagará el Impuesto Sobre la Renta de esa cantidad’, explicó en el salón Tesorería.



Para que esos recursos sean deducibles de impuestos, indicó, la única condición es mantenerlos en la cuenta de AFORE hasta cumplir 65 años de edad y con excepción para casos de invalidez o incapacidad para trabajar.



A la pregunta ¿cuánto dinero puede deducirse de impuestos con la AFORE?, Pliego Moreno consideró importante tomar en cuenta la fracción V del Artículo 151 de la LISR y expuso que esta normativa estipula deducirse hasta 10 por ciento del ingreso acumulado cada año, sin exceder el equivalente al valor de cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



Pliego Moreno señaló que las Aportaciones Voluntarias con Perspectiva de Inversión a largo plazo --conocidas como (ALP)-- deben permanecer al menos cinco años y se les puede restar el importe de dichos depósitos a la tarifa del ISR a aplicar, de acuerdo con el Artículo 152 de la LISR.



Las aportaciones voluntarias de corto plazo son las únicas que carecen de beneficios fiscales, como las realizadas en redes comerciales o desde la App Afore Móvil, apuntó el funcionario.



El titular de PENSIONISSSTE subrayó que esas aportaciones voluntarias tienden a incrementarse con los rendimientos otorgados por la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). ’La mejor estrategia es pensar que ese dinero se va a quedar en la Cuenta Individual y no lo vamos a retirar hasta la jubilación’, enfatizó.



Para tener información más amplia de los beneficios fiscales, las y los trabajadores pueden acudir al Sistema de Administración Tributaria (SAT) o la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y contactar al personal de AFORE PENSIONISSSTE, a través de los teléfonos: 55 50620555 en la Ciudad de México y 800 400 1000 y 800 400 2000 en el interior de la República.



Además, los Cuentahabientes pueden escribir a los corres electrónicos atenció[email protected] y [email protected] o enviar un mensaje en las redes sociales oficiales en Facebook y Twitter: AFORE PENSIONISSSTE y @PENISONISSSTE_....



UNIVERSIDADES DE MÉXICO, SIN PROGRAMAS EFICIENTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Las instituciones de educación superior de México no han generado cambios sobresalientes en materia de atención a las personas con discapacidad ni cuentan con programas eficientes para la permanencia, el egreso y la promoción de la inserción de profesionales al mercado laboral, además de que existen pocos ejemplos de creación de conocimiento epistémico ’de quienes vivimos con esta condición en el país’, aseveró Víctor Hugo Gutiérrez Rodríguez, doctorante en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Al participar en el Conversatorio virtual Investigación, Docencia y Discapacidad: Reflexiones y Desafíos ante la COVID-19, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que desde hace cinco décadas, en Estados Unidos y Gran Bretaña hay casos de universitarios que lograron producir epistemologías y teorías que fueron la base para articular un movimiento asociativo que comenzó en esos contextos.



Los campus no sólo se convirtieron en punto de encuentro donde se ofrecieron propuestas revolucionarias para pensar la discapacidad desde otros referentes, sino en lugares en los que se empezaron a estructurar planes y a reorganizarse en todos los niveles, tanto físicos como administrativos. Los jóvenes practicaron un activismo ligado a la indagación, que partió de la experiencia personal unida a la formación académica que propiciara un cambio social y cultural.



Ese despertar dibujó a un sujeto político que históricamente ha sido excluido de todos los ámbitos de participación de la vida pública en las naciones modernas y la universidad jugó un rol determinante en este proceso, al fungir como un sitio de encuentro o laboratorio en el cual se implementaron acciones enfocadas a esta población y después fueron aplicadas a un plano nacional; también fue el espacio donde surgió conocimiento para la comprensión más amplia sobre la discapacidad.



Debido a que en la educación superior de México aún no se han dado cambios representativos en la materia, Gutiérrez Rodríguez llamó a las personas con discapacidad a que levanten la voz y recuerden al Estado, a las escuelas públicas y a la sociedad, la deuda histórica que tienen con este sector de la población, pues ’es necesario que nos reconozcamos como sujetos políticos y exijamos nuestros derechos’.



También es preciso examinar el compromiso ’que tenemos como universitarios de buscar maneras para socializar y compartir saberes que sirvan para modificar la situación existente’ en los centros de estudio, desde donde se dan prácticas asistencialistas y paternalistas hacia una categoría política que no es reconocida como tal, por lo que ’no somos nosotros quienes se deben adaptar a estas estructuras que siguen manteniendo opresión’, expresó.



El doctor José Javier de la Rosa Rodríguez, docente del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la UAM, opinó que la participación como actores e intérpretes de la propia investigación de quienes viven con discapacidad es fundamental, sobre todo en la línea de construir sujetos de derechos, así que resulta ineludible proponer métodos específicos a partir de ’una epistemología más fenomenológica, donde se incluyan subjetividades, interpretaciones e identidades de estos individuos’.



