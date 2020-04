¿La cuarentena te está volviendo loco? Te presentamos las 10 películas y series más populares en Netflix México

En la cuarentena por Covid-19 no hay otra cosa qué hacer más que comer, dormir, jugar videojuegos y ver televisión, si ya te enfadaste de los programas, películas y series de la televisión abierta, a continuación te presentamos el Top-10 del contenido más popular que actualmente existe en la plataforma Netflix México, igual y uno de estos puede ser una gran opción, para disfrutar sólo, con tu familia, pareja o, bien, con el perro o gato que tengas de mascota.



1.- Milagro en la Celda 7 (Película). Separado de su hija, un padre con una discapacidad intelectual debe probar su inocencia al ser arrestado, por la muerte de la niña de un comandante.



2.-El Hoyo (Película). En una prisión en la que los reclusos de los pisos de abajo comen las sombras de los de arriba, un hombre intenta implementar un cambio para igualar las condiciones.



3.- Freud (Serie). Ansioso por ganarse un lugar en la Viena del siglo XIX, el joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector, para resolver una serie de sangrientos misterios.



4.- Élite (Serie). Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia.



5.- El Señor de los Cielos (Serie). Sigue los pasos de Aurelio Casillas en su Odisea por convertirse en el narcotraficante más grande en el México de los noventas, el único que ocupe el lugar de Pablo Escobar.



6.- Si no despierto (Película). Parece destinada a morir una y otra vez en un accidente de autos. ¿Cuál es el misterio cósmico que la ata a esa fatídica repetición?



7.-Hogar (Película). Un ejecutivo publicitario acosa a los nuevos habitantes de su antigua casa con intenciones más siniestras.



8.- La Cabaña (Película). Después de sufrir una trágica pérdida Mack Phillips busca respuesta en una misteriosa carta que lo lleva a visitar una cabaña abandonada en Oregón.



9.- Toy Boy (Serie). Después de pasar 7 años en una cárcel de Málaga, un estríper intenta probar que no fue él quién mató al marido de su amante.



10.-El Final del Paraíso (Serie). La nueva directora de la DEA en Colombia tiene la mira a una banda que trafica una poderosa droga mientras Lidia con una eterna y camaleónica enemiga.



