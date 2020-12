La Cuarta Transformación ha terminado en Transformación de Cuarta: Jesús Valdés.

La promesa de ofrecer a México una Cuarta Trasformación se ha cumplido como una transformación de cuarta categoría, que regresa al país a niveles ya superados en prácticamente todos los rubros de gobierno, y lo lamentable es que la narrativa presidencial proyecta un México exitoso que en la realidad no existe.



Lo anterior lo señaló el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, quien, a pregunta expresa sobre el informe del segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que en seguridad pública ahora hay más homicidios y más inseguridad.



En lo económico, lamentó que México no sólo ha dejado de crecer, sino que está decreciendo, y no precisamente por el efecto de la pandemia del COVID-19, ya que en lo que va de su administración, las malas políticas aplicadas, ya registraban un impacto negativo en la economía nacional.





La visión anquilosada del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó, no le permite ver a las empresas como generadoras de empleo y distribuidoras de la riqueza, sino que las ve como enemigas a las que no hay que apoyarles en nada, tal como se ha visto durante la emergencia sanitaria.



Lo peor del caso, resaltó, es que todavía se niega a aceptar los estragos que la pandemia del COVID-19 sigue generando y que de acuerdo a las estimaciones serán peores todavía.



No es posible, enfatizó Jesús Valdés, que ante los ya más de cien mil muertos por el coronavirus el presidente no sólo diga que se domó la pandemia, sino que ésta no ha rebasado a su gobierno.





La ceguera de López Obrador, lamentó, no sólo es en torno a la pandemia, sino en toda la vida nacional, pues por estar mirando hacia el pasado no ve que el futuro de las energías limpias ya está aquí, e insiste en generar electricidad a base de combustibles fósiles, en tanto que en otros países ya rechazan a los autos que funcionan con gasolinas.



A pesar de que la realidad golpea una y otra vez el rostro del presidente, éste sigue aferrado a mirar al pasado y a querer llevar al país hacia allá, a costa de afectar al pueblo, que ahora es más pobre que antes y con menos oportunidades de empleo, menos atención médica y menos medicamentos, puntualizó.