La curiosa historia de cómo se cambió el ganso por pavo para la cena de Navidad

Ciudad de Taxco, de Alarcón. 23 diciembre, 2020.-Romeritos, bacalao, ensalada de manzana y por supuesto, el pavo, son platillos que no pueden faltar nunca en una cena tradicional de Navidad; pero, ¿sabes por qué cenamos pavo en fechas especiales como la cena de Nochebuena y de Año Nuevo? Todo se remonta a la época de la colonización en América y el descubrimiento del ave mexicana.

Los europeos solían celebrar sus fiestas religiosas más importantes con banquetes exquisitos. Los que tenían más dinero, servían, entre otros platillos, aves como pavo real, faisán o ganso. Las carnes de estas aves se consideraban un lujo, por eso se servían en la fecha más importante para los católicos: la Navidad.

A la llegada al continente americano, específicamente a México, los españoles notaron que en nuestro país se consumía un ave mucho más grande y más carnosa, el guajolote y lo acompañaban con mole. Pero había un problema, los antiguos mexicanos no celebraban Navidad, sino el solsticio de invierno.

Con el comienzo de la evangelización, Fray Pedro de Gante celebró la primera Navidad en México en 1528 y sirvió guajolote.

El guajolote llega a Europa

Al ver que la carne del guajolote era similar a la que comían en Europa y además era un animal más grande y de más fácil engorda, lo llevaron a España en donde comenzó a servirse en lugar de las otras aves que acostumbraban comer. Lo comenzaron a llamar gallina de Indias pero cambiaron su nombre a pavo por su similitud a un pavorreal.

En un inicio, su carne era igual de costosa por lo que sólo estaba disponible para los de la clase alta, los nobles y la burguesía y se servía sólo en eventos especiales.

Con el paso del tiempo y la continua domesticación del guajolote, así como la facilidad de cuidados y sobre todo de engorda, el pavo se convirtió en uno de los platillos favoritos de fechas especiales y cada vez más gente podía comerlo y criarlo.

No sólo en México se comía pavo

Hay que recordar que una de las cenas más tradicionales de Estados Unidos, el Thanksgiving, también tiene el pavo como plato principal y es que, como te contamos en esta nota, esa cena de agradecimiento se hizo con ingredientes locales, entre ellos el guajolote americano.

Por eso, podemos decir que el pavo ya era famoso en la parte norte del continente americano y el Europa, pero alcanzó su punto máximo cuando Charles Dickens lo incluyó en su descripción de la cena de ’Cuento de Navidad’.

Ahora, el pavo es uno de los platillos que no pueden faltar en cualquier cena tradicional navideña. Relleno y con gravy o con un toque más mexicano en adobo.

