La curva de contagios muestra descensos en varios países europeos

La curva de contagios y la presión hospitalaria muestran descensos en varios países europeos, aunque persiste la inquietud por la incidencia de las nuevas variantes, lo que obliga a seguir manteniendo la guardia alta en todos los ámbitos.



REINO UNIDO. SENSACIÓN DE OPTIMISMO Y CUARENTENAS PARA VOLVER AL DESCONFINAMIENTO



Tras imponer en enero un confinamiento casi total, en el Reino Unido el avance de la tercera ola de la pandemia se ha frenado y mantiene una tendencia a la baja en muertes y contagios, con 621 y 13.308 registrados, respectivamente, en 24 horas, según datos difundidos hoy por el ministerio de Sanidad. De acuerdo con estas cifras, entre el viernes y hoy, sábado, ha habido 1.741 ingresos hospitalarios, lo que cierra una semana en la que ha habido un 25,9 % menos de hospitalizaciones que en los siete días precedentes.



En los siete días hasta hoy, las muertes se han reducido un 26,1 % y los contagios un 27,3 % respecto a los siete días anteriores, indican las estadísticas oficiales, mientras que el número R o ratio de infecciones se situó ayer por debajo del 1 % por primera vez desde el pasado julio, y oscila ahora entre el 0,7 y el 0,9 %.



Desde el inicio de la pandemia, el Reino Unido suma 116.908 fallecimientos y 4 millones de casos positivos.



El primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró hoy "optimista" de que el 22 de febrero podrá detallar una hoja de ruta hacia el desconfinamiento, con la prioridad de reabrir las escuelas el 8 de marzo y el Gobierno espera además cumplir el día 15 su objetivo de haber vacunado a los cuatro principales grupos vulnerables de la población, unos 15 millones de personas.



A partir de la semana próxima, los viajeros llegados al Reino Unido de países con variantes contagiosas del coronavirus deberán cumplir cuarentena en un hotel bajo supervisión, mientras que todos los visitantes deben también aislarse y hacerse pruebas diagnósticas antes y después de llegar al país, si no quieren recibir una multa e incluso una pena de cárcel.



PORTUGAL. CIFRA RÉCORD DE ALTAS



Portugal registró hoy de nuevo un fuerte descenso de hospitalizados, con el récord de altas para 380 pacientes covid, en una jornada marcada además por el arranque de la vacunación a miembros de las fuerzas de seguridad.



El país, que vivió un duro enero que le llevó al borde del colapso sanitario, mantiene hoy la tendencia de estabilización de la tercera ola de coronavirus, que empezó a verse esta semana.



Este sábado se han notificado 149 muertes y 2.856 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el último boletín de la Dirección General de Salud, que expone datos especialmente favorables en cuanto a la presión hospitalaria, que sigue bajando.



Actualmente hay ingresadas 4.850 personas en el país, 380 menos que el día anterior. Nunca tantas personas había obtenido el alta en un solo día desde el inicio de la pandemia.



Se reduce también el número de pacientes covid en cuidados intensivos, donde son atendidas ahora 803 personas, 43 menos que el día anterior.



Se mantiene el objetivo de que el 70 % de la población portuguesa, compuesta por 10 millones de personas, esté inmunizado al final del verano.



BÉLGICA. TODOS LOS INDICADORES APUNTAN A UNA TENDENCIA A LA BAJA



En Bélgica, todos los indicadores continuaron hoy a la baja, con una media de casos diarios de 1.987,6, lo que representa un descenso del 16 % respecto a la semana anterior.



La cifra de muertos se situó en una media de 41 al día - mejorando en un 4 % los datos de hace siete jornadas - y también descendió el número de nuevos pacientes en los hosptitales (123,9 admisiones diarias).



Bélgica, cuya situación sigue siendo mejor que países vecinos como Francia, Países Bajos o Alemania, tiene una incidencia acumulada de 269 casos por cada 100.000 habitantes y se necesitan 35 días para reducir la cifra a la mitad, según la última proyección del instituto público Sciensano.



Tras casi cuatro meses cerradas, hoy volvieron a abrir las peluquerías y también lo hicieron los zoológicos, aunque el gobierno belga mantiene el toque de queda nocturno, los bares continúan cerrados y los restaurantes sólo puede entregar comida a domicilio.



ALEMANIA. DESCENSO SIMILAR EN TODO EL PAÍS



La incidencia acumulada de covid-19 sigue a la baja en Alemania, hasta situarse este sábado en los 60,1 casos por 100.000 habitantes en siete días, menos de la mitad que una semana atrás, con 139 positivos. Según los datos actualizados por el Instituto Robert Koch de virología (RKI), en las últimas veinticuatro horas se verificaron 8.354 nuevas infecciones y 551 fallecidos. Una semana atrás, los nuevos contagios fueron 10.485 y las víctimas mortales 689.



El total de positivos verificados en toda la pandemia en Alemania se sitúa en los 2.328.447 casos -de los cuales 2.112.000 se consideran recuperados. El número de fallecidos asciende a 64.742.



Pese a ese descenso, la canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron el pasado día 10 prolongar el cierre de la vida pública hasta el 7 de marzo. Desde noviembre está cerrada la restauración, el ocio y la cultura, a lo que se sumó en diciembre el cierre de los comercios no esenciales.



FRANCIA. INDICIOS DE DESCENSO EN LA CURVA PERO SE TEME A LAS NUEVAS VARIANTES



En Francia los datos globales indican que se está produciendo un leve descenso en la presión hospitalaria pero las autoridades sanitarias han expresado su inquietud sobre la virulencia de las nuevas cepas, que podrían estar produciendo incluso recaídas o reinfecciones.



Esta inquietud se ha manifestado tras saberse que un hombre que pasó el coronavirus en septiembre pasado ahora está se encuentra en cuidados intensivos a causa de una reinfección con la cepa surafricana, un elemento novedoso ya que hasta ahora la gran mayoría de reinfecciones eran leves.



ESPAÑA. BAJA LA INCIDENCIA PERO SE MANTIENEN LAS RESTRICCIONES



De acuerdo con los datos facilitados ayer, viernes (último día disponible), por el ministerio español de Sanidad se han producido 14.591 nuevos positivos de coronavirus y 530 fallecidos en 24 horas, si bien la incidencia media acumulada se situó por debajo de los 500 casos por cien mil habitantes en 14 días, cuando era de 900 hace algo más de dos semanas.



Según los datos de Sanidad, también sigue bajando, aunque lentamente, la presión hospitalaria con el 18,7 % % de las camas convencionales ocupadas por pacientes de covid-19 y el 39,7 % de las de las de unidades de cuidados intensivos.



España prorrogará hasta el próximo 2 de marzo las restricciones a la entrada de vuelos que procedan del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, excepto para los nacionales y residentes en España y Andorra, por las variantes de coronavirus detectadas en esos países. Estas restricciones finalizaban el próximo 16 de febrero, y el Gobierno decidió prorrogarlas el pasado día 9, como ya hizo en otras ocasiones.



A pesar de la tendencia descendente de la infección, prácticamente todas las regiones optan por mantener las medidas drásticas de movilidad, relaciones sociales y aforos y horarios de establecimientos abiertos al público para consolidar el control de la tercera ola.



ITALIA. AUMENTAN LOS CONTAGIOS Y SE PRORROGAN LAS RESTRICCIONES



Italia registró 13.532 nuevos contagios en veinticuatro horas, un aumento en línea con los datos de los últimos días, mientras que las autoridades prorrogaron una vez más las restricciones a los viajes procedentes de Brasil. En total en Italia ya se han infectado 2.710.819 personas desde el inicio de la crisis sanitaria, hace ahora un año, con los primeros positivos detectados en Lombardía, en el norte del país.



Por otro lado entre ayer y hoy se han confirmado 311 muertes, lo que aumenta a las 93.356 víctimas mortales a causa del Sars-CoV-2 a lo largo de todos estos meses.



En cuanto a la situación en los hospitales, se reduce la presión ligeramente. De las 401.413 personas actualmente infectadas, 20.562 permanecen ingresadas, 269 menos que el día anterior, y 2.062 requieren Cuidados Intensivos (-33).



El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, decretó hoy nuevas medidas, como prorrogar las restricciones a los viajeros llegados desde Brasil, que solo podrán entrar en Italia en caso de que sean residentes o por casos excepcionales de urgencia.



(c) Agencia EFE