La curva de COVID-19 será más pequeña pero no se pueden relajar las medidas; van más de 26 mil casos en México

Ciudad de México. 05 de Mayo 2020.-En las últimas horas se detectaron mil 120 nuevos casos de Covid-19 con lo que la cifra de casos confirmados activos es de seis mil 708; mientras que el número de muertos, hasta el momento es de dos mil 507.

Sin embargo, esta cantidad podría incrementarse debido a que hay otras 224 defunciones sospechosas que se están analizando, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.



Señaló que los casos confirmados acumulados, desde que se detectó el primer caso en el país, es de 26 mil 020.

Indicó que a nivel nacional la ocupación hospitalaria es del 31 por ciento, mientras que en la ciudad de México llegó al 71 por ciento.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, explicó el aplanamiento de la curva epidemiológica, por lo que la predicción de los casos de contagio es menor como resultado del aislamiento de las personas.

Dijo que el punto más alto de la epidemia se tendrá el 8 de mayo y no el 6 de mayo como se tenía previsto.

Asimismo, destacó que hasta el momento se ha logrado una disminución en el número de casos del 74 por ciento.

’Al actualizar la predicción, se ve todavía una ganancia adicional porque se pasó del 6 al 8 y para pasar del 6 al 8 necesariamente esta curva es aún más plana de lo que se predijo el 29 de abril’.

’Si seguimos por ese comportamiento tendremos una curva que será probablemente alrededor de 60 a 65 por ciento’, destacó el funcionario.

’Queremos retrasar el contagio para que se pueda satisfacer las necesidades de atención por lo que el impacto sería positivo en la contención y que la altura de reduzca en el número de casos. Reducir la carga de casos para que no se saturen los hospitales. La curva se esta aplanando. La predicción es ligeramente menor’

Sin embargo, subrayo: ’Esta buena noticia de disminución de las tres cuartas partes de la epidemia se debe tomar con cautela, ha sido el éxito que ha tenido México y que es atribuible a la sociedad mexicana que voluntariamente decidió quedarse en casa para no contagiarse, pero no debe interpretarse de que se deben suspender las medida porque se tendría un rebote de la epidemia’, advirtió.