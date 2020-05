La curva de matemáticos y epidemiólogos

Aunque el confuso manejo de las cifras de infectados y muertes por la pandemia ocurre en diversos países del mundo, en especial China, Estados Unidos y Brasil, en México se ha convertido en lucha política ante el prematuro destape del zar-anticovid Hugo López-Gatell como aspirante a la candidatura presidencial, al opacar en cuestión de semanas al mismo canciller Marcelo Ebrard.



De ocultar información real se acusa lo mismo a Trump que a Xi Jinping o a la OMS, y lo cierto es que los sistemas de inteligencia sanitaria, espionaje, servicios diplomáticos o infiltración, fallaron al no informar o denunciar si el virus fue creado o formado en la fauna para saltar al hombre y causar la devastación actual de la que todavía estamos lejos de ver la luz del túnel, pese a que los gobernantes estén empeñados en el retorno de las actividades productivas.



Entonces, las acusaciones de matemáticos y epidemiólogos que cuestionan el manejo de las cifras del subsecretario López-Gatell no se encuentran ante un caso local, sino a un fenómeno mundial. Lo único que ha hecho y hace el Gobierno Federal es seguir con las mismas directrices que se señalan a nivel mundial y que se imponen, sin mucho éxito, en el país. López-Gatell es ahora la figura controvertida con aspiraciones políticas y ha dado muestras de que también conoce el lenguaje de moda en la IV Transformación.



Si se aplanó o no la curva será cuestión de días. En los Estados Unidos, Europa y China están ya de retorno a la normalidad y esta misma semana el presidente López Obrador hará lo propio de acuerdo a las cifras que le proporcione su asesor de lujo, el subsecretario López-Gatell. Del choque entre expertos por el confuso manejo matemático por el manejo de la curva epidemiológica seguramente veremos muchos beneficiados y otros damnificados, pero lo importante será que la aplanemos y que el mundo regrese a la normalidad, con sus profundas modificaciones.



TURBULENCIAS



Nuevo crimen de activista en Oaxaca

El asesinato del joven ambientalista Eugui Roy Martínez Pérez en el rancho Magnolia de San Agustín Loxicha, en la sierra sur de Oaxaca, conmovió no sólo a las organizaciones sociales y ambientalistas, sino a toda la sociedad por el brutal hecho que pretende de esa manera acallar las voces de inconformidad y resolver los conflictos sociales.



El rector del Instituto Tecnológico de México, Enrique Fernández Fassnacht exige justicia y el esclarecimiento de este nuevo episodio de violencia…La diputada federal del PRD, Frida Esparza, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general del IMSS, Zoé Robledo, por la falta de insumos y equipo de protección médico para los trabajadores que hacen frente a la pandemia de covid-19…Y el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero HicKs, llamó al presidente AMLO a la unidad y a escuchar los planteamientos de los hombres de negocios que hacen propuestas para enderezar el rumbo ante la crisis económica y sanitaria, pues dijo que en estos momentos la responsabilidad del país no es de un solo hombre…



Con motivo del Día de la Madre, el gobernador Alejandro Murat reconoció la aportación de las madres al servicio de los Poderes del Estado, de todas aquellas madres de familia de comunidades y pueblos indígenas, la invaluable labor de aquellas doctoras, enfermeras y técnicas de urgencias que con humanismo ejercen una valiente vocación de servicio en los hospitales y unidades médicas, de aquellas madres comerciantes que han tenido que transformar sus rutinas de trabajo y reinventar la dinámica familiar para cumplir recomendaciones sanitarias y seguir contribuyendo con la economía de sus hogares y de aquellas que en su natural instinto de protección nos recuerdan todos los días que es tiempo de quedarse en casa.

