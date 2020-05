La curva….ni domada ni en meseta

Fallan vaticinios de López Obrador y de Gatell

III Guerra Mundial, vacuna, religión y naturaleza

Imparable la cadena de transmisión



LA epidemia que mantiene en jaque la actividad política, económica y social a lo largo y ancho de la república mexicana ha sido determinante para que la sociedad azteca analice diversas hipótesis, teorías, conjeturas o elucubraciones con respecto al origen del coronavirus que dio paso a la enfermedad del siglo: Covid 19.



En efecto, el confinamiento obligado como estrategia sanitaria para contener la cadena de transmisión ha provocado que la imaginación de los mexicanos se potencialice y, en consecuencia, surjan diversas corrientes de opinión.



Veamos:



1.-Hipotéticamente, un sector importante de la vox populi considera que la pandemia mundial en realidad se trata de la Tercera Guerra Mundial sin un solo disparo. La supremacía mundial habría cambiado, remitiendo el nuevo orden y estafeta a la República Popular de China.



2.-Otra versión define que el coronavirus fue creado para dar paso a una nueva vacuna que se suministraría a los poco más de 7 mil 500 millones de seres humanos que habitan el planeta Tierra. Es decir- de acuerdo a esa corriente de opinión-la pandemia, el confinamiento y el terror serían los pasos previos para la presentación de ’mágica inmunización’.



3.-La religión no podría pasar desapercibida para la mente de los mexicanos en su afán de entender el porqué de ese grave problema de salud que se padece a nivel mundial. Por tal motivo, sugieren que la pandemia es un designio de Dios, Alá, Buda, el Gran Arquitecto del Universo, etc.,etc., de acuerdo a los distintos creencias religiosas y de vida.



4.-Una cuarta teoría, hipótesis o conjetura sería que la misma Naturaleza, ante la contaminación extrema provocada por los humanos, se decidió por una limpia mundial. Un dato estadístico oficial precisa que la contaminación en el mundo se ha reducido en un 26% ante la paralización de la industria y la reducción de la movilidad ciudadana.



Pero, independientemente de las opiniones respetadas y respetables anteriormente descritas, vale la pena puntualizar una situación que carece de duda alguna: ni se ha ’domado’ la curva ni se ha llegado a la ’meseta’ de la misma.



Para mala fortuna de México y los mexicanos, el buen deseo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es precisamente eso, un buen deseo, que en poco o nada permite ver la ansiada luz al final del túnel.



Lo mismo sucede con la información que diariamente proporciona el subsecretario de Prevención y Difusión de Salud HUGO LOPEZ GATELL al definir la trayectoria de la curva epidemiológica que, desafortunadamente, sigue en ascenso y no permite la meseta que sería el preámbulo del descenso.



En alguna conferencia mañanera LÓPEZ OBRADOR ha asegurado que, gracias a las medidas sanitarias adoptadas y la participación de la población, se ha logrado ’domar la curva’.



Por su parte LÓPEZ GATELL ha errado en su vaticinio de que serían entre los días 6 y 8 de mayo el período de mayor contagio que daría paso al descenso de la epidemia y la llegada a la ’meseta’.



Sin que sea necesariamente sean sus responsabilidades, lo cierto es que tanto el Jefe del Ejecutivo Federal y el subsecretario de Salud no han sido atinados en sus vaticinios.



El ’expoderoso grupo de los 14’, integrado originalmente por 14 regidores del ayuntamiento de H. Matamoros, finalmente sucumbió a la milenaria estrategia de guerra ’divide y vencerás’.

Con una línea de defensa mayoritaria y pluripartidista en el cabildo, obligaron al alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ a sustituir al Secretario del Ayuntamiento, a la Contralora Municipal y al Subtesorero.

El grupo de 14 se redujo a 9 y, aunque no tienen mayoría, están en desacuerdo con el primer edil, sobre todo en el presunto endeudamiento de las finanzas públicas en un programa de alumbrado.

Los regidores IVÁN PUENTE, del PT; GERARDO CISNEROS, del PAN; y EDGAR LAWRENCE, de MORENA, en representación de 6 más, hicieron la denuncia respectiva ante el Congreso del Estado.

En contraparte, el Jefe de la Comuna convocó a rueda de prensa y aclaró, desde su punto de vista, que la inversión en alumbrado público está dentro de los términos legales y que no dejará adeudo alguno.

Si alguien asocia el conflicto interno en el cabildo matamorense con la política….. podría estar en lo cierto.



P.D.-Nuestra solidaridad sincera con los hermanos MARIO ALBERTO y EARLY BUENFIELD por el fallecimiento de su hermano JAVIER, quien fungía como Secretario Técnico en la oficina del senador AMERICO VILLARREAL ANAYA. Tras doce días internado en el Hospital Militar en la ciudad de México no pudo vencer al mortal Covid-19. Descanse en paz.



