La decepción del señor obispo

Con la novedad de que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, es uno de los miles de mexicanos que se han decepcionado de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para la Agencia Periodística de Información (API) declaró que no coincide con el titular del Poder Ejecutivo federal, en el sentido de que ’vamos bien en la cuestión económica’, y le pidió poner mucha atención al respecto.

’Lo que pedimos es que el Gobierno (de López Obrador) diga la verdad, que no nos engañe, que no nos endulce la boca, que no nos den gato por liebre’, solicitó.

En efecto, la economía no anda tan bien que digamos a nivel nacional, mucho menos en estados como Guerrero, en donde la emergencia sanitaria por el coronavirus ha pegado demasiado en lo laboral y, por ende, en los bolsillos de la gente que va al día. O sea, los que no trabajan en la burocracia o en grandes empresas.

Tal vez el presidente López Obrador tenga otros datos –erróneos como siempre–, pero lo que se ve no se juzga.

De acuerdo a API, el obispo Salvador Rangel reveló que Antonio Gaspar Beltrán es uno de los pocos alcaldes que se comprometió en apoyar a la gente que no tiene qué comer, sobre todo a los del municipio que gobierna; y que también ha invitado a otros alcaldes a que se sumen a esta noble causa, ya que la contingencia sanitaria afecta a los más pobres y a los vulnerables, como es el caso de las personas de la tercera edad.

Por otra parte, llamó a la ciudadanía a hacer caso a las autoridades sanitarias para evitar más contagios por el Covid-19, ya que estas dos semanas que vienen serán las más críticas, pues de un día para otro se doblaron los contagios en la entidad suriana.

Lo que sí lamentó es que hay mucha gente que no cree en la gravedad del asunto.

’Desgraciadamente hay mucha gente que no se la cree, es por ignorancia o gente muy terca, pero las consecuencias las estamos viendo’, dijo.

Cabe destacar que el obispo Salvador Rangel fue uno de los personajes que confiaron en la palabra y en el proyecto de nación de López Obrador, a tal grado que aplaudió el plan del gobierno federal para pacificar a Guerrero a través del diálogo con los sembradores de amapola y de la entrega de apoyos sociales para las comunidades más marginadas.

Ojalá el gobierno de la 4T rectifique en lo que respecta a la situación económica del país y ponga especial atención a estados tan olvidados como Guerrero. De lo contrario, más ciudadanos seguirán sumándose a la larga lista de arrepentidos y/o desilusionados por las promesas incumplidas del personaje que despacha en Palacio Nacional.

EL LEGISLADOR AUSENTE

El que de plano ha estado ausente de su distrito (el 07 federal), es el diputado por Morena, Carlos Sánchez Barrios. Y no por la cuarentena generada por el Covid-19, sino por su falta de compromiso social y su nulo desempeño legislativo.

Lo que sí se le reconoce a "Don Carlos" es su astucia para colarse en la ola obradorista y causar conmiseración por su estado de salud.

Recordemos que en 2006 también llegó a ser diputado federal gracias al efecto AMLO y no por ser un líder que movilice masas. Es más, ni estructura tiene, ya que la mayoría de los dirigentes que simpatizaban con su causa se alejaron por incumplirles varios compromisos.

En la Cámara de Diputados ni huele ni hiede. Y, lo que es peor, no gestiona obras de impacto para el distrito que representa.

Es por eso que los habitantes de Chilpancingo, Eduardo Neri (Zumpango), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) se preparan para castigar a Morena en las próximas elecciones.

ENTRE OTRAS COSAS… El diputado local por el PRD, Robell Urióstegui Patiño, exigió al subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, Miguel García Winder, a agilizar la publicación de la convocatoria del Programa de Fertilizante en Guerrero.

El también ex alcalde de Teloloapan recordó que la convocatoria debe ser publicada en un periodo no mayor a 30 días hábiles a partir de la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Fertilizante en el Diario Oficial de la Federación, el cual ocurrió el pasado 24 de marzo.

E indicó que en la actual crisis de salud y económica, no se puede poner en riesgo el cultivo de maíz en Guerrero, por ser una actividad primordialmente de autoconsumo.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias