La Defensoría Pública brinda asesorías jurídicas a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana

Otorga Edoméx patrocinio legal a personas en extrema pobreza, ignorancia o indigencia, así como a adultos mayores y en casos de violencia intrafamiliar.



Toluca, Estado de México, 25 de agosto de 2020. Durante la transmisión de este martes de las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, la Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, Hilda Nely Servín Moreno, destacó que las Caravanas han permitido acercar los trámites y servicios que ofrece la dependencia a quién más lo necesita.



En este sentido, agregó que para recibir el patrocinio y asesoría legal, primero es necesario realizar un estudio socioeconómico y una vez acreditado, personal de la dependencia brinda a los usuarios la asesoría y acompañamiento jurídico, para apoyar a las y los mexiquenses que requieran sus servicios.



’Tanto en Caravanas como nuestras Oficinas de la Defensoría Pública el patrocinio siempre se otorga en casos de extrema pobreza, ignorancia o indigencia, a adultos mayores, a violencia intrafamiliar, alimentos o juicio sumario de usucapión y no se otorga patrocinio si estamos patrocinando a una de las partes, en estos casos los orientamos y los mandamos o los canalizamos a las instancias correspondientes, para que tengan ese apoyo por parte del Gobierno del estado’, puntualizó.



Cabe mencionar que en la Defensoría Pública los usuarios pueden recibir acompañamiento, orientación jurídica y defensa en materia penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil y de amparo en cualquier etapa del procedimiento legal.



Tras responder las dudas que los usuarios hicieron llegar a través del chat en vivo o vía mensaje directo, Servín Moreno exhortó a la ciudadanía a acercarse a la dependencia, agregó que también cuentan con mecanismos jurídicos, como juicios en línea y la aplicación métodos alternativos de justicia restaurativa.



’Nosotros siempre estamos presentes en los 18 distritos judiciales, también contamos con defensores públicos especializados en adolescentes, quienes pueden apoyar a estas personas que han cometido un delito y podemos también, si están consumiendo drogas, ofrecerles algunos medios alternativos como sería la justicia restaurativa, esto es benéfico para las familias y para la persona que está en tratamiento’, explicó.



Agregó que derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto de la Defensoría Pública rediseñó la manera de brindar la atención al público para poder apoyar a los mexiquenses, por ello se implementó la modalidad en línea, no obstante en las tres direcciones regionales ubicadas en Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec, también se ofrecen servicios de manera presencial con previa cita, con el objetivo de evitar aglomeraciones.



En tanto Iván Barrera, Subsecretario de Justicia, destacó el trabajo coordinado que realizan las instituciones que participan en las Caravas, en este sentido agradeció la importante labor que realiza la Defensoría Pública en este programa.



’Hemos logrado la articulación ya de 21 instituciones trabajando de manera conjunta y de la mano en las Caravanas por la Justicia Cotidiana, este proyecto que es único en el país, es el primer programa de justicia cotidiana itinerante en México y que ha logrado aglutinar a tantas instituciones, no sólo del ejecutivo, sino de otros poderes, órganos autónomos, la sociedad civil y la academia’, aseguró el Subsecretario.



Las Caravanas por la Justicia Cotidiana se transmiten en vivo los martes y jueves a las 11:00 horas, a través de la página facebook.com/SJyDH.Edomex, a fin de continuar acercando servicios y asesorías gratuitas en todo el Estado de México.