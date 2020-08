La derrota del PAN en Nayarit

El Partido Acción Nacional, para los que odian a la 4T y todo lo que huela a lopezobradorismo, es la única oposición real. La franquicia del Verde Ecologista la rentó el Gobierno Federal, el PRD no existe y el PRI también trabaja para el tabasqueño.



El ADN de los tricolores los obliga a responder siempre ’lo que usted quiera, señor Presidente’ y los que se atreven a desafiar al poder, es decir los que ’tienen lengua larga, es porque tienen cola corta’. Osea, casi ningún priista.



Pero aunque Acción Nacional será recipiendario de los votos de castigo, hartazgo, enojo y decepción de la actual administración, todo indica -según los últimos estudios demoscópicos- que no les alcanzará para arrebatarle la mayoría en San Lázaro, ni tampoco para disputarle gubernaturas a AMLO.



Por ejemplo, Nayarit que es un bastión azul, están a punto de perderlo. Si hoy fueran las elecciones, Morena recibiría 33.7% de los votos, contra un 16.5 del PAN y el PRI se iría al tercer lugar, con 11.2 de los sufragios, según la más reciente encuesta de Massive Caller.



Es decir, el contador Antonio Echevarría García será reprobado en las urnas en 2021.



Su padre en 1999 logró lo que se antojaba imposible, arrebatarle la gubernatura al PRI, armando una coalición entre el PAN, el PRD, el PT y un partido local (Revolución Socialista de Nayarit).







Después el PRI regresó en 2005 con Ney González, y volvió a ganar en 2011 con un Roberto Sandoval. Por cierto, este personaje es señalado por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.



Por si fuera poco -su gran amigo- el ex fiscal nayarita Édgar Veytia fue condenado a 20 años de prisión por conspiración para distribuir droga en Estados Unidos.



Y claro, aunque se dice sorprendido el ex gobernador Sandoval, nadie en su sano juicio se traga que no sabía nada de los negocios criminales de su cercano Fiscal. Esa mentira se la tendrá que explicar al republicano Mike Pompeo, Secretario de Estado en Washington.



El actual gobernador de Nayarit, también logró una coalición de partidos para acceder al poder en 2017, pero el panista todos coinciden le entregará las llaves de su despacho a Miguel Ángel Navarro Quintero, o a Pavel Jarero Velázquez.



Es decir, se quedará con las ganas Gloria Elizabeth Nuñez Sanchéz, quien será víctima de los bajos niveles de popularidad, y Gobierno gris de su correligionario.



Así como a nivel federal ya nos gobernaron tres partidos distintos (PRI, PAN y Morena), desde 2021 podrán decir lo mismo los nayaritas.



Con Valor y Con Verdad.-En los próximos días, a través de la señal de AMX Noticias (34.2), que dirige Rodrigo Jiménez Sólomon, presentaremos una interesante serie entrevistas, con los alcaldes de Tijuana (Arturo González), Ciudad Juárez (Armando Cabada) y el gran analista político y radiodifusor, Javier Fimbres. Haremos un análisis de la frontera común con EU, desde la inseguridad, hasta las elecciones que vienen, pasando por la entrada en vigor del T-MEC.