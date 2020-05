Al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por haber sido postulado por la Organización de la Naciones Unidas, ONU, para formar parte del Grupo de Expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. OMS, ’la cultura de la desconfianza’ le regateaba hasta el grado académico del doctorado



PRIMERA PARTE



Por tercer año consecutivo se llevó a cabo en nuestro país el ’Foro de la Dos Sesiones de China’, porque se llevan a cabo simultáneamente en los dos países amigos; la nuestra la organiza la ’Revista China Hoy’, edición México para América Latina, conjuntamente con la Cámara de Diputados, el tema no podía será más actual: ’La comunidad de destino de la humanidad’.



En efecto, oportuno por la emergencia que afronta la humanidad por la pandemia provocada por el COVID-19, el encuentro por ende, fue por vía virtual, con la presencia del excelentísimo señor embajador Zhu Qingqiao, la directora y la coordinadora general de la publicación, licenciadas Liu Shuangyan y Gabriela Cedillo, respectivamente, asistieron más de 40 personalidades entre ellos los ponentes.



En esta primera entrega, reproducimos íntegra la ponencia del maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, misma con la que representó a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y al Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en su condición de miembro correspondiente de nuestros entes gremiales ante la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta.



La tituló, ’Cooperación entre China y México para enfrentar el Covid19. La lucha contra la pobreza. La construcción de la sociedad acomodada. La ilustró con el siguiente epígrafe: ’Cuando todos asumen su responsabilidad, las políticas siempre serán aplicadas con o sin la persona que las ha creado’. Mao Zedong



’Quiero partir desde la realidad de que todos los hoy participantes, independientemente de la edad o los años de trayectoria, quedamos unidos por esta experiencia: una emergencia sanitaria mundial que nos enclaustró.



Desde la primera vacuna de la historia en 1796 para combatir la viruela hasta el enorme reto de atacar la influenza AH1N1 en 2009, la humanidad lucha por su supervivencia a través de la ciencia médica.



Esta pandemia, sin embargo, presenta retos anexos sumamente graves en México que ha llevado a una gran parte de la sociedad al riesgo permanente: la dependencia económica del trabajo diario.



Además en nuestro país se han presentado fenómenos, hasta dónde entendemos, únicos en el mundo: La desconfianza de una gran parte de la sociedad a los mensajes oficiales, inclusive internacionales, a tal grado de dudar de la existencia del virus COVID-19. Reacciones de un sociedad que confronta a la autoridad a pesar de los esfuerzos por contener la pandemia. No se protegió desde el inicio a los trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, personal de apoyo).



Escenas de rechazo de la población precisamente contra personal hospitalario por considerarlos riesgo de infección. Negativa al confinamiento. Contradicción y lucha política entre federación y estados para definir y establecer políticas públicas. Dependencia del ingreso diario.



Ante ello, cuando se habla de la lucha contra la pobreza y la construcción de una sociedad acomodada, como lo propone el presidente Xi Jinping, nos obliga a ver la gran distancia que México tiene frente a China. Queremos dejar claro que nuestra postura crítica es porque deseamos crecer como China y otros países que han encontrado el camino y la disciplina.



Zhang Juzheng, estadista de la dinastía Ming (1525-1582) dijo: ’La gobernanza yace en reconfortar a la gente; reconfortar a la gente yace en reparar en su sufrimiento’. Aunque esta frase estaba destinada al ámbito fiscal de la época, hoy es vigente ante la emergencia sanitaria mundial.



En 2016 tuvimos la oportunidad de visitar la provincia de Hubei; la gran ciudad de Wuhan y su zona serrana de Lichuan. Disfrutamos los contrastes de la portentosa ciudad bañada por los ríos Yangtsé y Han e iluminada por millones de focos LED; y la dinámica de su campo, en donde el abatimiento de la pobreza está basado en cooperativas para la cosecha, industrialización y comercialización de diversas plantas de té.



Nos consta la educación, organización y la disciplina del pueblo chino. Lo he expresado y lo repito: China tiene sobre México, en el tema que se proponga, 25 años de ventaja’.



Y remata: ’Seguiremos en el aprendizaje mutuo’. Agregamos, la primera lección: ’construir la confianza mutua’. CONTINUARÁ.



