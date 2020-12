La detección oportuna del paludismo es vital para salvar vidas

Puede paludismo ser mortal o tener complicaciones multiorgánicas si no se detecta a tiempo.

• Son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos e incluso vómito los síntomas de esta enfermedad.



Toluca, Estado de México, 4 de diciembre de 2020. Especialistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), advierten sobre la importancia de la detección oportuna del Paludismo, ya que es vital para evitar complicaciones multiorgánicas, pues si no se trata a tiempo puede ser mortal.



Rogelio Ortega Martínez, Director del Hospital Regional de Tejupilco, detalló que el Paludismo es una enfermedad causada por un parásito y se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado.



Indicó que aunque en México este padecimiento está controlado, no está erradicado, derivado de la colindancia que existe con El Caribe y Centroamérica, donde se registran muchos casos.



Por ello, informó que como parte de los esfuerzos realizados por el ISSEMyM a efecto de prevenir esta enfermedad, se refuerzan acciones de orientación a la gente sobre los riesgos, complicaciones, pero sobre todo, medidas de prevención.



’La promoción va desde acciones de saneamiento básico mediante la eliminación de criaderos de mosquitos -que se da en sitios donde se estanca el agua-, colocación de mosquiteros, uso de ropa que cubra la mayor parte de cuerpo y uso de repelentes de mosquitos en la piel expuesta, además de la importancia de utilizar insecticidas’, explicó.



Sobre la sintomatología, Ortega Martínez puntualizó que éstos aparecen entre 10 y 15 días posteriores a la picadura y van desde fiebre, dolor de cabeza, escalofríos e incluso vómito.



Subrayó que esta enfermedad puede agravarse en aquellos pacientes que tienen una enfermedad que afecte el sistema inmunológico como diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, así como en los pacientes de 60 años o más y menores de cinco años.



Es importante señalar que aunque existe una similitud en cuanto a los síntomas con enfermedades como COVID, ISSEMyM realiza una prueba intencionada entre su derechohabiencia para lograr una detección oportuna.



’El diagnóstico debe realizarse mediante el examen microscópico de gota gruesa de sangre. La técnica de laboratorio es el Parasitoscópico, mediante la observación de una muestra de sangre teñida, buscando la presencia de plasmodios en cualquiera de sus formas’, detalló Ortega Martínez.



Al detectar un caso de Paludismo, es necesario también tomar muestra de los convivientes, aun cuando éstos no presenten sintomatología para investigar a profundidad el diagnóstico.



Finalmente, puntualizó que el ISSEMyM permanentemente refuerza los sistemas de vigilancia en regiones endémicas, para responder de manera oportuna y eficaz ante brotes de este tipo de enfermedad febril aguda, manteniendo constante capacitación entre los profesionales de la zona sur del estado.