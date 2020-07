La detención de Emilio Lozoya, ponen a Videgaray en un lugar incómodo

Luis Videgaray es uno de los nombres que, desde su salida del poder, se ha visto señalado junto a otros por su labor durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El ex titular de dos secretarías de estado durante aquella administración y su cercanía al ex mandatario lo ponen en un sitio particularmente complicado de cara al futuro.

Y es que, de acuerdo con diversos reportes, la detención en España de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Peña Nieto, y su visto bueno a ser extraditado a México, indican una posible cooperación del ex funcionario con las autoridades para entregar a figuras más importantes de aquel gobierno para conseguir una condena menos dura.

Uno de ellos podría ser Videgaray, quizá el más cercano a Peña Nieto, quien encabezó la poderosa Secretaría de Hacienda (2012-2016) y la Cancillería (2016-2018) en el gabinete y fue considerado por los expertos un ’vicepresidente’ de aquella administración.