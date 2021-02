La detención del ’gober precioso’

Finalmente, después de mantenerse prófugo, Mario Marín Torres, el famoso gober precioso poblano, es detenido en Acapulco por la Fiscalía General de la República, por el delito de tortura en contra de la periodista Lidya Cacho.

’-una vez estábamos en su cuarto, después de que me hizo cosas. Yo no quise bajar a la cocina y él subió por mí. Traía un cuchillo, de esos grandotes de la cocina, en la mano y me dijo que me iba a cortar toda, en pedacitos. Yo bajé, no quería que me cortara en pedacitos. Él es el diablo y me daba miedo. Me decía, mira mi´ijita, si te portas bien y me obedeces todo va a estar bien, irás a la escuela y te compraré ropa y cosas bonitas; pero si le dices algo a alguien, esa persona se va a morir. Si le dices a tu mamá ella se muere. Ya te dije, esto, aunque no te guste, es lo que hacen todos los papás con sus hijas. Y como yo no tengo papá…’

Este es uno de los párrafos del libro Los demonios del Edén, donde Lidya Cacho desnuda en el 2005 una red de explotación sexual de niños y jóvenes, de pederastia y complicidad con el poder político, donde el tío Johny es uno de los protagonistas principales.

El tío Johny es Jean Sucar Curi, prominente hotelero libanés en Cancún, quien abusó y explotó sexualmente a niñas y jóvenes durante dos décadas, hasta que algunas de ellas decidieron hablar.

Así fue como después surgieron acusaciones, brotaron complicidades, y luego presiones en contra de la autora que derivaron en su detención o secuestro, siendo torturada y vejada por autoridades ministeriales de Puebla, cuando Mario Marín era gobernador, el ’gober precioso’, según el famoso rey de la mezclilla, Kamel Nacif.

Nacif es mencionado en el libro como cómplice de Kamel, pide ayuda al gobernador para que se gire una orden de aprehensión en contra de la periodista, ’quien lo calumnia y difama.’

Lidya es detenida el 16 de diciembre del 2015, en Cancún, Quintana Roo por la demanda de calumnia y difamación interpuesta por Kamel Nacif, quien es señalado por pedir a Sucar Kuri niñas vírgenes para su uso personal.

Es trasladada a Puebla, donde una semana después le es declarado auto de formal prisión.

Lidya fue criminalizada, detenida y torturada por su investigación y por desnudar esa red de pornografía y abuso sexual de niñas y jovencitas, por gente poderosa del mundo político y empresarial de Quintana Roo, en cuya acción participó Sucar Kuri, Kamel Nacif y Mario Marin.

Kuri está detenido por el delito de pederastía, dictada en el 2016, y con la detención del exgobernador, acusado de tortura, solo queda en libertad Kamel Nacif, quien se encuentra en su país Líbano, donde está escondido para no ser detenido, y el ex director de la Policía de Puebla, Hugo Adolfo Karam, quien también es buscado por la Interpol.