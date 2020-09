LA DIGNIDAD ES PRIMERO, EL VOTO NO SE VENDE: LUIS BAÑOS



• La dignidad y el derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades no debe tener precio.



En una campaña alterna a la de recorridos por los fraccionamientos, colonias y comunidades del municipio de Mineral de la Reforma Luis Baños candidato del Partido Acción Nacional (PAN), a través de sus redes sociales hizo un llamado a anteponer la dignidad a la compra del voto el próximo 18 de octubre.



El exlegislador panista compartió un video en su cuenta de Facebook en el que invita a la ciudadanía a no permitir que su voto sea condicionado a ningún tipo de apoyo o dádiva. Al tiempo reconoció que los mineralreformences son gente valiosa con dignidad y libertad de ejercer su derecho a decidir quiénes deben gobernar el municipio, acción que debe ser respetada por todos los actores políticos.



Finalmente Luis Baños reiteró el llamado a acudir a las urnas este 18 de octubre y brindar su voto y confianza a la fórmula que él encabeza del Partido Acción Nacional.