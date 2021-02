La disputa por San Luis Potosí

Sin ser una de las entidades más atractivas electoralmente, San Luis Potosí llama la atención en los comicios del próximo 6 de junio, en que se renovarán los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, al mismo tiempo que las alcaldías.



Y es que resulta curioso el manoseo tenido en esta tranquila entidad de la que han salido en el ámbito político personajes como Gonzalo N. Santos, el famoso ’Alazán tostado’, conocido como uno de los personajes más reacios a la democracia y otros como Salvador Nava Martínez catalogado como uno de los que abrió paso a la democracia.



Uno y otro chocaron en la lejana década de los 50, cuando Santos se aferraba al caciquismo ejercido en la entidad y Nava lo desafiaba presentados como candidato al ayuntamiento capitalino, el que finalmente ganó, pero no la gubernatura, frenado por uno de los tradicionales fraudes de aquellos años.



Desde entonces San Luis Potosí fue seguido con atención y en tiempos más cercanos, con todo y el dominio del PRI, dos de sus gobernantes fueron relevados ante el descontento e impopularidad generados por sus triunfos.



En esta ocasión, San Luis Potosí está ubicado como una entidad distinta a las otras del país, toda vez que en la rebatinga por contar con candidatos atractivos los partidos, sin rubor alguno. se robaron a los militantes de otros partidos para postularlos como candidatos propios.



De sus partidos de origen no queda nada y muchos la ideología que alguna vez mantuvieron. Del robo de urnas y de elecciones que fue una constante en tiempos pasados al robo de candidatos, San Luis Potosí es un ejemplo del desorden prevaleciente en cada uno de los partidos políticos.



La pretendida alianza entre Morena y Partido Verde no pudo concretarse al no contar el Movimiento Regeneración Nacional con un candidato o candidata que garantizara la posibilidad de triunfo. El Verde vio la oportunidad a modo, para vender caro su amor al importar del PRD al diputado Ricardo Gallardo Cardona ’El Pollo’ un personaje polémico que garantiza votos, dejando sin sostén la pretendida alianza.



Entonces Morena se dio a la tarea de buscar una candidata, ya que debía cubrir la cuota de mujeres de este proceso y convenció a la secretaria de Salud del gobierno estatal que encabeza el priista Juan Manuel Carreras. Mónica Liliana Rangel recibió la nominación con agrado y sabedora de que la tarea no será sencilla, ya que San Luis Potosí no es una de las zonas preponderantes de Morena.



De esa forma, Morena va con una candidata con relaciones priistas, mientras que el Verde promueve la candidatura de un ex perredista, Gallardo Cardona, quien hace seis años fue frenado en su primera intentona por el gobierno estatal, con una acusación que lo llevó a la cárcel, mientras pasaba el proceso electoral.



Pero los priistas que han tenido un dominio casi total en San Luis Potosí (solamente una vez perdieron ante el PAN), decidieron hacer alianza con el blanquiazul y apoyar al candidato de este partido, Octavio Pedroza Gaitán.



Así, el panorama queda conformado con una simpatizante del PRI como candidata de Morena, una ex perredista como aspirante del Verde y un panista apoyado por el PRI.



Como si fuese poco, un ex perredista y quien compitió al interior del PAN por la candidatura a gobernador, Xavier Nava (nieto de Salvado Nava) fue avalado por Morena como candidato a la reelección en la alcaldía capitalina.



Un panorama muy sui géneris el potosino que dará mucho de qué hablar durante la campaña.



******



Dentro de lo poco rescatable que presenta el PRI en el Estado de México, se encuentra la diputada local, Maribel Martínez Altamirano, quien va de candidata a diputada federal por el distrito XXII, con sede en Naucalpan. Maribel es de los pocos candidatos del PRI que han venido trabajando la zona a la que pretenden representar, por lo que se abre la posibilidad de uno de los escasos triunfos del tricolor en esa entidad.



******



Félix Salgado Macedonio quedó registrado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, a pesar de las críticas hacia este polémico personaje que fue denunciado por violación. Falta saber si proceden las denuncias en su contra y si la Comisión de Honor y Justicia de su partido lo avalan hasta la elección o se ve obligado a cambiar de abanderado.



