La distribución del poder en forma territorial 2021-2023 EDOMEX

’no ser nunca el objeto visible del poder, anhela el poder ’Fouché

Los grupos de poder en el Edomex y su convivencia con el jefe de jefes ’Atlacomulco’ con la elite de los Golden boy en su casa de la zona poniente del Edomex. Los cambios de la administración del gobernador del Mazo a la línea del centralismo federal, así como las acciones desde la REFORMA DE ESTADO’, Permite la proyección de encausar banderas locales y acuerdos a nombre del valle de México. El fenómeno de la distribución del poder mediático en el 2018 y su término en el 2021 ,están viendo cómo se enquistan en la administración publica de las facciones caciquiles y las nuevas expresiones de consolidar su arribo en las regiones del Edomex : Los grandes municipios con sus circunstancias: Atizapán de Zaragoza con Ruth Olvera; de Cuautitlán Izcalli con Ricardo Núñez Ayala, además de otros como Ecatepec con Fernando Vilchis, cogobierno con el PRI; Coacalco, con Darwin Eslava, que nada más no dan resultados. Tezoyuca sin conducción, Los reyes la paz enfrentado con grupos e inseguridad, Valle de Chalco con problemas de servidores que no son del municipio, inseguridad y la distribución de la droga, Otumba la inseguridad y policías operadores Zumpango grupo posicionado del ex PRI con acuerdos. TEXCOCO, El privilegio del poder y su Distrito en abandono.



Las acciones pactadas en el Edomex con los personajes políticos de cada región y establecer nuevamente la visión del ’ESTADO 33 DEL VALLE DE ANÁHUAC’, el ¿cómo y hacia dónde? va su reposicionamiento a un proyecto de reforma de estado, la etapa del gobierno del estado de México de Emilio CHAUFFET CHEMOR (1993-1999) padrino de la izquierda y división de PRI y la forma de controlar a una Izquierda mutua que le permita el control del poder público y los recursos. Las acciones desde el senado por Higinio Martinez sobre el tema de la simplificación administrativa del costo de los regidores y síndicos en cada municipio de los 125 y la creación del municipio de Ecatepec 126, esto es, la avanzada de dividir al Edomex en regiones territorial de poder de caciques y los costos serían los mismos pero más controlables a una población abandonado del valle de México. La reforma de la ley orgánica de la legislatura permite validar desde adentro su apreciada reforma de Estado’ la Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, que estará encabezado por Mauricio Valadez (FUCHE) y conformado por Rodolfo Rubén Islas Ramos y Óscar Andrés Silva Macedo. Alfredo ’Maurilio Hernández del Grupo Gap el segundo abordo, el secretariado hará una investigación integral del marco jurídico constitucional del Estado, para plantear leyes secundarias enfocados a una reforma integral’.



La batuta del grupo Gap que se encarga de pactar, negociar, para aspirar a la contienda del 2023. La posición del partido en el gobierno ha soltado a su negociador ’Higinio Martinez ’a través de la secretaria de gobierno Ernesto Nemer, eterno aspirante a la gubernatura y su Padrino de grupo de Don Emilio y Cesar Camacho. A la caída del PRI –Edomex en el 2018 por sub operador Ernesto Nemer, que se coló a la diputación plurinominal federal (2018). Lo visible y lo invisible de pactos con ex priistas como Isidro Pastor (2017), y el concepto de División territorial. Las acciones de reposicionamiento del PRI en su supervivencia en el 2021 ante el Tsunami del 2018, la obcecación de reciclar a sus candidatos y poner a los hijos, sobrinos, de la elite política, en la búsqueda de encontrar a candidatos que le den votos para sus plurinominales en el 2021 su muerte política a no poner perfiles de arraigo que eleve la competitividad de cada región, con la incertidumbre del Abstencionismo y No participación social ante una población liquida.



Morena a su definición de liderazgos de forma piramidal, permitan consolidarse como partido en el gobierno a nivel federal y su división de los grupos: Gap, los Puros, los Zenteno y las nuevas expresiones nacidas en el 2018. Sin orden y operadores solidarios de unidad A LA 4TA: No hay quien les jale el cordón por la ausencia de dirigencia estatal de morena, a la espera de líneas de acción que permita esa cohesión política, el humo blanco después de más de año y medio en designar su dirigente nacional de morena, en la primera semana de octubre del 2020. Los presidentes de Tlalnepantla, Ecatepec un verdadero coctel de poderes mediáticos sin ciudadanos, que han optado por controlar su territorio y su dirigencia sin mando ante compromisos. La claridad: La falta de operatividad desde los órganos centrales de morena a causa de esa argamasa de intereses y negocios de cada región del Edomex. La lectura de la polarización, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero conducción no la hay, solo en aquellos municipios donde hay compromiso con el grupo Texcoco, de Higinio Martínez Miranda, en actitudes de soberbia DE PODER Y DE HUBRIS. Pero, o se ponen las pilas o pronto serán historia o pactan al menos malo por falta de las facciones materialistas y ciegas a la realidad social.



Las del poder ejecutivo y sus operadores desde el mismo partido. Y la forma de detener todas esas inercias aplicando los estatutos de morena eh evitar multas del INE. El grave problema de ser la identidad que más recursos públicos (1700 MILLONES) obtiene en forma estática y sin eficiencia.

Los Panistas, quienes se están reagrupando en algunos municipios. Por ejemplo, en Atizapán los ex alcaldes Pedro Rodríguez (quien ya regresó a las filas blanquiazules) con Gonzalo Alarcón y Ana Balderas (quien por cierto tuvo una desavenencia con Ruth Olvera en un centro comercial y de las miradas de recelo pasaron a los insultos) trabajan para volver a gobernar en base a la coalición de cada región. En Cuautitlán Izcalli los ex ediles Fernando Covarrubias, Alfredo Durán y David Ulises han lanzado la convocatoria para buscar regresar al gobierno ante el desastre de Ricardo Núñez, apadrinado por un grupo de morena. Municipio de Tlalnepantla (en forma de FUCHE está hilando expresiones del valle de México) varios liderazgos panistas, dicen, están siendo cooptados y en Naucalpan están divididos a causa de compromisos y acuerdos.



La figura de Enrique Vargas del Villar de Huixquilucan un gobierno consentido por el poder mismo con un plus al PAN, si alcanzan los acuerdos para consolidarse y levantarse de lo que fue su gran caída 2018, en la mesa el famoso debate político Inducido con HIGINIO y KIKE Vargas. Lo ciento que Primero deberán pasar el pantano del 2021. La dirigencia del Pan en Edomex. La mano del gobierno del Edomex PRI-MOR, Golden Boy en forma territorial. Las acciones de este grupo de cooptara las presencias de nuestro estado de México y sus grupos que a través del tiempo se fueron formando desde el grupo de Toluca, Lerma, Metepec, valle de México y los de Sultepec, así como establecer su poderío en Edomex, donde se rompe su hegemonía inducida en 1996, donde nacen los corredores azules y amarillos 1996-2009. Los aspectos de GANAR –GANAR, PERDER –PERDER O PERDER A LO IGUAL NEGOCIACIÓN.



La pobreza política les alcanzara para retener sus espacios de poder público y a nombre de la democracia .los partidos políticos inmersos a su caída de credibilidad e incertidumbre a causa de los errores y vicios de poder enquistados, la expresión clara del aspirante a la dirigencia Nacional de Morena, Porfirio Muños Ledo, que morena es un botín de intereses y caciques de los lobos alfa. El negocio del grupo Atlacomulco: trasporte, unidades habitacionales, autopistas grandes negocios privados: son un grupo de jóvenes herederos de políticos conocidos de la clase priista, formado durante la administración de Arturo Montiel, y que detentan el poder y cargos importantes en el equipo de transición, luego de haber sido los encargados de la campaña del oriundo de Atlacomulco (HUIXQUILUCAN SU SEDE). Son un grupo de jóvenes herederos de políticos conocidos de la clase priista, formados durante la administración de Arturo Montiel, Mano para el próximo gobernador 2023. Los mensajes de Salinas para AMLO: Alejandro Aguirre https://josecardenas.com/2020/10/los-mensajes-de-salinas-para-amlo-alejandro-aguirre/