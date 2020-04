¡LA DISYUNTIVA DE UN CAMBIO REAL O LO MISMO!:

Todo es política de interacción de su entorno social desde una convivencia colectiva, educación, las relaciones de trabajo. La apatía social ha causado que seamos gobernados a los que si les interesa el poder público en sus diferentes expresiones de las arcas públicas. Las cúpulas de poder establecen que solo es un cambio de cara y no pasa nada ante las clases de elite solo con nuevos comensales. ’Una izquierda democrática tendría que entender que la superación de la pobreza no depende del protagonismo asistencial del Estado con sus formas bifronte ’temor con esperanza y Paternalismo’ o de los precios de las materias primas, sino de políticas dirigidas a la educación, producción, el conocimiento y el desarrollo de tecnología’. Gisela Kozak Rovero.



La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un mandato social indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos de establecer, determinar, una tipología de formas de gobernanza. La verdad acerca de la naturaleza y el poder de la minoría no es ningún secreto que los hombres de negocios saben, pero no dicen.



Esos hombres sustentan teorías totalmente distintas acerca de su papel en la sucesión de acontecimientos y decisiones. ’En todas las sociedades humanas llegadas a cierto grado de desarrollo y de cultura, la dirección política en el sentido más amplio de la expresión, que comprende por lo tanto la administrativa, la militar, la religiosa, la económica y la moral, es ejercida constantemente por una clase especial, o sea por una minoría organizada’ mosca. En todo tipo de sociedad civilizada ’existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados’. Siempre ha habido, hay y habrá, por lo tanto, un grupo de personas que dirigen al conjunto. ’Mosca, clase política.



Hablar de libertad, autoridad y poder refieren necesariamente al tema del hombre y en consecuencia de los derechos humanos. ’el hombre individual aislado es incapaz de producir cambios dignos de consideración histórica’ Nemesio González Caminero. Gasset, no se quedó circunscrito solo en su circunstancia, que traspaso su tiempo. La circunstancia como tal seria para Aristóteles solo un accidente. Él se preocupa por ahondar en problemas metafísicos para llegar a la esencia del hombre. La teoría de las realidades humanas que estudia al hombre como persona, la convivencia interindividual y la vida social. La interpretación de la historia universal de la humanidad.



Para Gasset el nombre no puede ser hombre sin estar inscrito en una realidad social. Él mundo humano procede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. Dónde el hombre está en su mundo inmediato de su realidad. La lengua es, pues, una organización del pensamiento que procede de nuestro contorno social y entro de la cual tiene que moverse el pensamiento.



La expresión celebre de GASSET ’yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo’, la circunstancia de la que formamos parte y en el cual estamos irremediablemente inmerso. La circunstancia (el) es la reabsorción del destino concreto del hombre. La desconfianza entre el sistema de partidos políticos, todo lo quieren en base a la norma, por ejemplo, la reforma del 2014 en materia electoral, una causal de nulidad a la elección el rebase de topes de campaña del más del 5% de presupuesto y entonces si es menos del 5% no es causal de nulidad, así como el dinero en efectivo que es imposible detectar o dinero ilícito. A toda esta argumentación en cuando a los recursos públicos, hay una comisión legislativa en la reglamentación en su transitorio y articulo 134 de la constitución (estamos en una constante violación constitucional).



La argamasa de vicios estructurales a las formas de gobernar y un sistema de partidos viciados por situaciones del cómo obtener el poder público emanado por el voto. Hoy en boga a la llamada acción de las malas prácticas electorales. Estas desde la manipulación del marco electoral, la insatisfacción con la democracia y temas comunes desde la compra de votos y la coacción al ciudadano o condicionar un servicio público o programa social, con la condición que voten por el partido en el gobierno. Hay estudios que determinan que en estas prácticas de condicionamiento de un gran segmento social es un 6% y esto en ocasiones determina la elección (compra de votos y programas sociales), aunado a los dos elementos de abstencionismo y no participación ciudadana.



En el modelo sistémico priista el partido era esa caja negra y el presidente de la república la usaba para distribuir el poder y canalizar decisiones, evitando el fantasma de la lucha política, ideológica, burocrática y de clases en el gobierno y en la sociedad. Morena está tratando dentro de sus luchas intestinas por el poder público si es un partido sistémico o un atasco del presidencialismo carismático. La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO negociaría el pluripartidismo de aliados y oposición desde palacio nacional y que prefiere negociar de manera personal.



El conflicto se resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, con acusaciones entre líderes o por el control partidario. el desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del liderazgo del presidente López Obrador; el principal riesgo es que baje su 53% de diputados a 45% o menos y que no gane todas las gubernaturas que podría ganar.



Las protecciones estatales sean materia de negociación o de intercambio clientelista, no habrá reforma que funcione, pues la ley seguirá siendo una mera mercancía en manos de los políticos, que suelen usarla para acabar con las miserias propias antes que con los males de la patria. El viejo esquema de poder en desuso a causa de la nueva acción ciudadana de romper el miedo con esperanza.