La dolorosa entrevista de Andrea Legarreta a Héctor Suárez Gomís: entre lágrimas hablaron en ’Hoy’ sobre la muerte de su padre

Se enviaron los mejores deseos a la distancia y estuvieron a punto de llorar varias veces, pero Andrea Legarreta y Héctor Suárez Gomís trataron de contenerse para poder hablar ante el público del programa Hoy sobre la muerte de Héctor Suárez, el padre del actor y standupero.



Ya el pasado martes, en la transmisión del matutino de Televisa, Legarreta protagonizó un conmovedor momento al anunciar la muerte de Héctor Suárez.



Con la voz entrecortada y a punto del llanto, Legarreta habló sobre la trayectoria del actor y comediante.



Para ella resultó especialmente sensible el fallecimiento porque desde hace décadas es amiga de su hijo, Héctor Suárez Gomís, quien este jueves accedió a hablar sobre el duelo que vive.

Ambos se mostraron bastante conmovidos y en varios momentos su voz sonó entrecortada ante la tristeza que sentían.



Tanto Legarreta como Gomís tuvieron que parar en algunos instantes para no llorar y es que el actor dijo que con la muerte de su padre se fue “mi mejor amigo, mi gran gran confidente”.





Si bien en el pasado tuvieron problemas, Suárez Gomís recordó que en 2007 arreglaron sus diferencias.



“Ese día, después de su abrazo en 2007, no volvimos a soltarnos nunca”.



Recordó que en los últimos 13 años no se separó de su papá. "Diario estábamos en contacto".



Suárez Gomís decidió tomar un avión en Estados Unidos y viajar a México cuando supo que su padre estaba tan mal que ya no tenía ni ganas de comer. “Estuve en Cocoyoc con él, cuidándolo junto con su mujer y mis hermanos y mi tío Gustavo. Estaba desganado, su cuerpo se cansó de luchar”, dijo sobre la batalla que durante casi cinco años enfrentó contra el cáncer de vejiga.



“Perdió un riñón, una vejiga y una próstata, si a eso le agregas la edad”, comentó sobre el estado de su padre, a quien ya notó cansado desde finales de febrero cuando lo fue a visitar a Miami.