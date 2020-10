La educación no es tema prioritario para el Gobierno Federal: Verónica Delgadillo; cuestiona acciones de la SEP



· Programa Aprende en Casa, rezago educativo de niñas, niños y jóvenes sin acceso a internet y recursos destinados a la promoción de la imagen de la SEP, fueron algunos de los temas cuestionados durante la comparecencia.



· ¿Qué hizo la Secretaría de Educación durante esos 3 meses para preparar la educación frente a la pandemia?, cuestionó.



· La senadora Verónica Delgadillo reconoció el trabajo de las maestras y los maestros que pese a no contar con el apoyo y el acompañamiento del gobierno, han arriesgado su vida y su salud para dar continuidad a las clases.



Durante la comparecencia de Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, la senadora Verónica Delgadillo lamentó que al igual que el rubro de economía y salud, la educación no sea tratada como un tema prioritario por el gobierno federal. ’Preocupa porque pareciera que lo que no aparece en la mañanera no es prioridad: ha aparecido la rifa de la no rifa del avión presidencial, Dos Bocas, Tren Maya, Emilio Lozoya, que por cierto está desaparecido, y hasta el penacho de Moctezuma, pero poco, incluso nada, sobre la educación’, expresó.



Por ello, cuestionó algunas acciones implementadas durante la pandemia. ’¿Qué hizo la Secretaría de Educación durante los tres meses de antelación que se tuvieron, para preparar la educación frente a la pandemia? ¿Consultó a las maestras y maestros de México, con las madres y padres de familia sobre el regreso a clases y el programa Aprende en Casa?’, preguntó.



Asimismo, cuestionó al secretario respecto a la estrategia pedagógica que han implementado y el rezago educativo que ha generado el aprendizaje a distancia al no considerar las circunstancias y limitantes de muchos niños, niñas y jóvenes. Especificó que la mitad de la población en México está en situación de pobreza y millones no tienen internet en casa ni recursos para pagar tutores para sus hijas e hijos.



’Parece que el programa Aprende en Casa parte de una realidad en la que niñas y niños y jóvenes tienen televisiones en casa, un estudio diseñado para aprender, seguridad, comida, acceso a internet y acompañamiento durante todo el día. Esa realidad, secretario, no es la realidad de millones de niñas y niños y jóvenes. [...] ¿Tomaron en cuenta la realidad del país?, ¿pensaron en las niñas y niños y jóvenes que viven en comunidades indígenas, con discapacidad?, ¿qué están haciendo o qué van a hacer para evitar que aumente la deserción escolar?’, dijo.



La legisladora refirió que cifras de este gobierno señalan que se le pagaron 450 millones de pesos a las grandes televisoras para dar clases a distancia. ’¿Por qué ese dinero no se utilizó para infraestructura educativa o para ayudar a maestras y maestros? ¿Por qué si son concesionarias de un bien público no se platicó con ellos para que pudieran brindar su apoyo de manera gratuita?’, indicó.



’Este gobierno está cometiendo los mismos errores del pasado: no están tomando en cuenta a las maestras y maestros de México. Los han ignorado, los dejan a su suerte y eso es pasado; y México merece futuro’, sostuvo.



Antes de concluir, la legisladora reconoció el trabajo de las maestras y los maestros que pese a las condiciones y no contar con el apoyo y el acompañamiento del gobierno, han arriesgado su vida y su salud para dar continuidad a las clases y evitar que muchas niñas, niños y jóvenes rezaguen su educación. ’Ustedes son el corazón de la educación. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el futuro de México será con ustedes o no será’, finalizó.