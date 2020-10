La empresa huasteca que es caso de estudio en Harvard

Desde hace una semana, Elsa Julita Veites Arévalo, médica por el IPN, es la nueva directora de Capufe, la entidad que administra cerca de 4 mil kilómetros de carreteras y más de 30 puentes con pago de peaje (con un sistema que no alcanza a cuajar todavía con telepeaje) y enfrenta bloqueos y tomas un día sí y el otro también, amén de las obras de reparación y mantenimiento que se deberán hacer en los próximos meses con un escuálido presupuesto.



El anterior director de Capufe, Genaro Utrillas, salió junto con Javier Jiménez Espriú sin mayor pena o gloria; y ahora es sustituido por la funcionaria que previamente fue el enlace del Insabi con el Estado de Morelos en el tema Covid-19. Y sabiendo que en el Estado de Morelos está la sede de Capufe, pues al parecer Veites Arévalo fue a cazar un virus y atrapó carreteras. Veites fue al inicio de esta administración la directora del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores (Inapam).



Otros personajes que han estado al frente de CAPUFE han sido Gustavo Carvajal, el sempiterno precandidato a gobernador de Veracruz por el PRI, o el inenarrable y opas Benito Neme durante el sexenio peñista. Ahora una médica con especialidad social. Tal vez unos analgésicos alivien el dolor que provocan los baches abiertos en las carreteras por esta temporada de lluvias.



Andonix, de la Huasteca para el mundo. La pandemia por Covid-19 ha sido el crisol para la creación de innovaciones y soluciones para enfrentar tiempos aciagos. Y por ello resulta especialmente meritorio que la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard haya elegido al modelo de negocio de la empresa mexicana de tecnología Andonix como caso de éxito para estudio a nivel posgrado en la Cátedra de Innovación en Crisis. Andonix surgió hace 3 años por iniciativa de David Salazar y Oliver Theiss y crearon las estaciones inteligentes de trabajo (smart work station) como solución a los diferentes problemas del trabajo a distancia y para acelerar la capacitación del capital humano mediante guía de video e imágenes. Y al brote de la pandemia, Andonix agregó a su módulo el Safely Pass, una herramienta que ha permitido que 30 millones de trabajadores en EU y 200 millones en América Latina, que no tenían la posibilidad del home, acudir a sus empresas sin riesgos sanitarios, rescatando así la productividad industrial.



Y lo mejor: ambas tecnologías fueron desarrolladas por ingenieros de la Universidad de la Huasteca Hidalguense y que ya se aplica en más de 10 mil empresas con 200 mil usuarios en todo el mundo.



UIF-Concamin por buen camino. La Concamin, de Francisco Cervantes, presumió que han dado pasos importantes para combatir el comercio ilegal a través del trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, con la que se firmó un convenio hace dos meses. Ya se reconoce avances en el combate a la corrupción y la inseguridad en las empresas, reconoció la Confederación, que en Twitter dio cuenta de las mesas de trabajo realizadas para establecer tácticas de combate al contrabando y piratería, ese sector que no paga impuestos. Juntos es mejor.Mauricio Flores | LA RAZÓN