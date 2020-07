La entrada en vigor del T-MEC, las inversiones que generará en la región, así como la coordinación para el combate a la pandemia Covid-19

La entrada en vigor del T-MEC, las inversiones que generará en la región; así como la coordinación para el combate a la pandemia de covid-19, fueron los temas centrales de la reunión de trabajo entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; y el de Estados Unidos, Donald Trump.



Así lo informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, luego de la reunión de los mandatarios y sus comitivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca.



Temas en la reunión México-EU: celebración del T-MEC, nuevas inversiones que traerá consigo, coordinación binacional contra Covid-19, visión de ambos presidentes sobre pandemia y recuperación económica, todo en un ambiente de cordialidad y respeto.



Tras la reunión, López Obrador y Trump un emitieron mensaje a medios en donde destacaron los beneficios para la región del nuevo acuerdo comercial; el mandatario estadunidense manifestó que nunca antes las relaciones entre ambos países habían sido tan estrechas.

En tanto, López Obrador reconoció el apoyo del gobierno de Trump en temas de salud referentes a la pandemia de covid-19; así como su apoyo en temas energéticos.



Trump agradece que primera vista de Estado de AMLO sea a EU



El presidente de Estados Unidos dijo que en su reunión abordaron tópicos de interés para ambas naciones, y señaló que juntos trabajan para contener los contagios de covid-19, así como en el combate al crimen organizado.



’Juntos hemos abordado los temas más apremiantes que enfrentan ambas naciones que no se había resuelto en el tratado por varios años y pasó demasiado tiempo, estos temas debieron haberse resuelto desde antes que yo llegara pero estamos avanzando, fortaleciendo nuestra relaciones para las próximas décadas con nuestros nuestro logros’, dijo Trump en su mensaje.





Trump destacó que nunca antes la relación entre México y Estados Unidos había sido tan estrecha como en la actualidad, pues la relación se basa en el respeto y la cordialidad.



’La relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy, y así como el Presidente dijo hace unos momentos, la gente le apostaba en contra a esta relación pero jamás ha sido más estrecha y más cercana’.



’Nuestra relación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo y honramos la gran dignidad de ambas naciones’.



El presidente estadunidense subrayó el apoyo que su país le brinda a México en la lucha contra el covid-19, y el trabajo conjunto en contra de esta pandemia.



’En la lucha contra el coronavirus, juntos salvando incontables vidas; enviamos 600 ventiladores a México, y sabemos que la cifra va a aumentar, estaban necesitados de ventiladores y estamos fabricando miles por semana ayudando a muchos países del mundo’.



FALLARON LOS PRONÓSTICOS NO SE PELEÓ CON SU HOMÓLOGO, ’SOMOS

AMIGOS’



El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que fallaron los pronósticos y no se peleó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y que al contrario "somos amigos".

Al dar un mensaje por la conclusión de su visita a Washington, López Obrador dijo que como países vecinos quieren mantener buenas relaciones en materia económica, comercial, social y cultural.

Y reafirmó que con la entrada en vigor del T-MEC empieza una nueva etapa entre México, Estados Unidos y Canadá.



"Celebro este encuentro con usted, presidente Donald Trump. Mi visita obedece, en buena medida, a la importancia que tiene, sobre todo, en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio".



"Haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos".



"El T-MEC es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares".



"No se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad". "México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región; me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral".



"Con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir".



"En vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted, comprensión y respeto".



"En la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan".



"Pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento y afortunadamente ese mal augurio no se cumplió".



Los Presidentes de México y EU firman Declaración Conjunta.



"Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos".



"A usted, presidente Trump, le agradezco su compresión y la ayuda que nos ha brindado".



"Lo que más aprecio, es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía".



López Obrador profundizó en la relaciones y acuerdos históricos que han tenido México y Estados Unidos.



"Ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy, aquí para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto".



"¡Qué viva la amistad de nuestras dos naciones!, ¡Qué viva Estados Unidos!, ¡Qué viva Canadá!, ¡Qué viva nuestra América!, ¡Viva México!"