La entrega pactada de Mineral de la Reforma

Hace meses se sabía que Israel Félix Soto, exsecretario de la Política Pública en el gobierno de Omar Fayad, contendría por el ayuntamiento de Mineral de la Reforma para así poder mantener sus aspiraciones a la sucesión gubernamental, pues en los pasillos siempre se le refirió como el delfín favorito de la actual administración.



Dada la forma sorpresiva de la que salió del gabinete, se especuló que gracias a la cercanía de Omar Fayad con Andrés Manuel López Obrador, bien pudo haber sido nombrado funcionario federal o incluso, contender hacia la alcaldía por una fórmula impulsada por el mismo Regeneración Nacional.



Finalmente su candidatura se dio de forma natural por el partido que le vio crecer, el PRI.



Sin embargo, no deja de llamar la atención la forma en la que Morena Hidalgo operó en Mineral de la Reforma, sabiendo de antemano que de contender por la demarcación, él sería el enemigo a vencer.



Y es que los consejeros estatales del partido guinda, inmersos en el escándalo por diversas designaciones en las que intervinieron y donde se pagaron cuotas de grupo más que atender a las bases morenistas, tienen mucho qué explicar.



Primero porque hubo un plan con maña.



Mineral de la Reforma, uno de los 10 municipios más importantes de la entidad, donde había perfiles de sobra para hacer una campaña digna -es el municipio con mayor formación académica promedio de la entidad y la que tiene el IDH más alto- salió con caballada flaca.



Desde que los aspirantes fueron dados a conocer, la ausencia de perfiles fuertes provocó que se especulara que todo había sido planeado así por la dirigencia, de tal suerte que en caso de realizar una encuesta que designara al candidato morenista, Israel Félix no contara con adversario alguno que le quitara el sueño para llevarse la interna caminando.



Pero Félix no se inscribió por Morena, sino por el PRI.



Ello provocó que hubiera movimientos -ya planeados- pero que sorprendieron de último momento a la militancia, tal como lo fue el cambio de género.



Y no es que no existieran perfiles competitivos en mujeres morenistas, simplemente que de principio la convocatoria las descartó y por ello las inscripciones de precandidatas fueron pocas, incluso, apostando a que se diera algún movimiento extraño del que nadie más estaba enterado.



Fue en ese momento en que la candidatura recayó en Areli Maya, esposa del ahora expresidente municipal, hoy preso, el panista Raúl Camacho Baños, impulsada por el Grupo Universidad y aceptada por la cúpula nacional sin dar mayores explicaciones.



Los desvíos que hoy tienen sujeto a proceso al exalcalde se conocían hace años, por lo que si bien en las encuestas ’internas’ de Morena era la más competitiva de todos los perfiles inscritos, su mera candidatura fue una apuesta hacia el fracaso, pues habría sido vapuleada.



En Mineral de la Reforma poco importa el nombre, pues la marca Morena logra un posicionamiento envidiable; aún así, decantaron por ponerle ’flanes’ a Israel Félix para una candidatura que finalmente no recayó en él.



La desventaja en La Reforma es que gran parte de los electores, así sean morenistas por convicción y poco les importen las campañas, no se encuentran legalmente avecindados en la demarcación, por lo que el trabajo de las estructuras, con las que Morena no cuenta, se verán en desventaja para movilizar votos en las colonias.



La moneda está en el aire, pero cada día que se deje pasar, especialmente ahora que no cuentan siquiera con candidata ya iniciado el proceso, es una renuncia a gobernar el municipio, pues nunca se apostó a su victoria.



Parece, como en muchos otros municipios de la entidad, que tanto la dirigencia estatal así como la Comisión Nacional de Elecciones, pactaron la entrega del ayuntamiento al PRI de forma muy anticipada.



La transformación que la ciudadanía exige nunca se iba a dar con los perfiles tan grises que llevaron las riendas del partido, ya no digamos la mera obtención de espacios en el poder.