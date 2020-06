La epidemia está lejos de terminar de acuerdo a las proyecciones en CdMx y Zona Metropolitana, se podría extender hasta octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, como ayer lo informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia está lejos de terminar, así lo señaló el subsecretario de Salud, Hugo López, de acuerdo a las proyecciones, en Ciudad de México y la Zona Metropolitana podría extenderse hasta octubre.



En Guadalajara y Monterrey podría extenderse hasta septiembre u octubre.



El Presidente dijo, ’esta epidemia de covid-19 va a seguir por algún tiempo en México; desde el inicio estimamos que dadas las características de la intensidad de contagio podríamos tener una epidemia larga, esta epidemia larga habíamos estimado que podría llegar hasta agosto, posteriormente con las modelaciones matemáticas se estimó que pueda llegar a hasta octubre.



Esto no quiere decir que la intensidad de la epidemia va a ser igual en todo el territorio, sino que la epidemia se presenta en zonas, hay zonas metropolitanas grandes que pueden tener una duración más grande de su propia epidemia, y otras cuidadas pequeñas que pueden agotar su epidemia antes, como en Tijuana.



"Algunas ciudades grandes como el caso de Guadalajara y Monterrey pueden extender su periodo de transmisión posiblemente hasta septiembre u octubre".



Posible rebrote en invierno López-Gatell dijo que aún no es algo de lo que se tenga certeza, pero podría haber un rebrote de covid-19 durante la temporada de influenza, de octubre a marzo.



"Existe la posibilidad, no es algo que esté completamente cierto, que cuando llegue el otoño y el invierno y empezando desde octubre, junto con la influencia podría sumarse covid durante la temporada de influenza, la temporada de influenza va de octubre hasta marzo y existe la sospecha de que covid puede repuntar".



DESACELERACION EN CONTAGIOS



’La epidemia ha sido larga, llevamos tres meses netos y estamos llegando a un punto de desaceleración, empezamos teniendo un cambio en el numero diario de casos que era el 30 por ciento que teníamos en el día anterior; eso cuando empezó la epidemia en febrero; ahorita está subiendo menos de 2 por ciento.



’2 por ciento de un número cada vez más grande, el número de casos es más grande, pero un dato importante es que la velocidad en que lo hace es cada vez menor, hoy es 2 por ciento, luego 1 por ciento y después ya no lo vamos a tener, cero por ciento; ¿eso quiere decir que se acabó la epidemia?, no.



Lo único que quiere decir es que llegamos a un parte de la epidemia que el resto va a ser que disminuya y disminuya.



’Si, y solo si, logramos mantener esta nueva normalidad con las medias de reducción del riesgo de contagios, es muy importante, si no lo logramos como sociedad tenemos la posibilidad de que repunte la epidemia, por eso es importante no relajar las medidas y empezar a retomar las actividades, no se pueden detener para siempre, tenemos que retomar la vida pública, pero debemos hacerlo de forma responsable’.



DENUNCIAS POR FRAUDE A EMPRESAS

ENERGETICAS



EL Titular del Ejecutivo, anunció este martes denuncias contra empresas energéticas por fraude, aunque prometió respetar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspende su nueva política eléctrica.



Aseguró que alista las querellas contra "los que resulten responsables" de dañar a la Hacienda Pública por contratos "fraudulentos" entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según él, a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.



"Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación", expresó en su rueda de prensa matutina.



El Ejecutivo federal, se refirió a la orden de la Suprema Corte, que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de la estatal CFE.



El primer Mandatario insistió, "como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas".



Aunque el Presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).



La Cofece, el organismo antimonopolios de México, impugnó la semana pasada la política porque "violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución".



Además, empresarios han advertido que las medidas contravienen al nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que arranca este miércoles, y a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).



"Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria".



El Presidente dijo que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España "por qué están actuando así".



Aun así, adelantó que va "a defender el interés público" ante la Corte, aunque "lleve tiempo", pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.



"Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?", manifestó.