La epidemia sigue activa en México, hay 463 defunciones y 874 nuevos contagios activos

CDMX. Miércoles 27 de mayo de 2020.-La curva no cede y la epidemia de Covid-19 se encuentra en plena actividad al registrarse 463 defunciones en las últimas 24 horas, 3 mil 463 nuevos casos confirmados y 874 nuevos contagios activos, esto es que se infectaron en los 14 días recientes.



De acuerdo con la información que dio a conocer el director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, la cifra de contagios confirmados acumulados en México, es de 78 mil 023, los activos acumulados hacen un total de 15mil 592 y el registro de personas fallecidas asciende a 8 mil 597.



En conferencia de prensa, indicó que existe el registro de 727 defunciones sospechosas.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó que de lunes para martes no murieron 501 personas, sino que fallecieron con anterioridad y fue hasta dicho periodo que los decesos fueron registrados.



En el marco de la rueda de prensa, trató de aclarar que existe una diferencia de tiempo entre la fecha del deceso y la del registro.



’En el momento que nosotros recibimos la información de casos, hospitalizaciones y las muy lamentables defunciones, las integramos a la estadística que presentamos todos los días y la comunicamos en tiempo real’, explicó.



Así que, subrayó, este martes no fue el día con la mayor intensidad de mortalidad ni quiere decir que la epidemia esta semana más intensa que jornadas anteriores, pues sólo se trató de una actualización de datos.



Con respecto a la prudencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda retomar sus giras, como lo planteó en la mañanera, el funcionario de Salud dijo que el reinicio de visitas por el país aún no está definido, ya que se revisará este jueves en reunión de gabinete.



Sin embargo, López-Gatell consideró que las giras de AMLO son importantes para que la vida pública del país siga adelante, son elementos programáticos que no se deben quedar parados pues de eso depende el desarrollo nacional.



José Luis Alomía nformó que la Ciudad de México con 1,945, el Estado de México (1,393), Baja California (771), Tabasco (438 y Sinaloa (427), concentran la mayor carga acumulada de muertes.



La Ciudad de México, Tabasco y Yucatán son los estados que mantienen la mayor incidencia de casos en las últimas dos semanas. En tanto, la incidencia del virus a nivel nacional aumentó a 11.5 por cada 100 mil habitantes.



Los estados que tienen menor disponibilidad de camas de hospitalización son Guerrero, con un 24 por ciento, en el número uno de la lista, le siguen la Ciudad de México con 30 por ciento; el Estado de México 43 por ciento y Baja California 49 por ciento.



Mientras que, para las camas con ventilador mecánico, el primer lugar de ocupación es para Baja California con 65 por ciento y le sigue la capital del país con el 62 por ciento.