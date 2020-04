La escuela virtual ya está aquí

Mis niños se bañan, peinan, visten y desayunan como si fueran a salir hacia el Centro Educativo "Ahauil Paal" (Reino de los niños, en idioma maya). En realidad han de colocarse frente al monitor de la computadora para recibir sus clases.



A mis alumnitos de preescolar les he inculcado mantener los buenos hábitos que han aprendido al concurrir a la escuela física. Esta semana hemos vivido una primera etapa de educación virtual de lo más interesante.



Por supuesto que tengo que dar el ejemplo. Arriba observamos a algunos de nuestros niños con varias maestras en un salón un día normal de clases.



Esta semana he preparado mis clases con toda normalidad y me he colocado el uniforme de la escuela particular en la que laboro.



A los niños unos días antes les pedí que repitieran exactamente los preparativos de los días normales, con la diferencia de que no tienen que salir a la calle, sino sencillamente colocarse frente al monitor de su computadora.



Los papás han sido unos muy efectivos colaboradores en los preparativos de sus hijos. Se han interesado en las tareas, aunque les pedí que no interfirieran mucho a la hora de las clases. Y han cumplido.



Hoy cerramos con clase de inglés. Repasamos audios de canciones. También los motivé a que hicieran un cuento de imágenes. Les pedí que eligieran un cuento de su preferencia; luego les solicité seleccionar tres imágenes y a partir de ellas elaborar su propio cuento. El próximo lunes cada uno expondrá de manera oral los resultados de su trabajo.



Arrancamos la semana trabajando sobre tarjetas de letras. Les pedí que leyeran las letras. Luego las escribieron.