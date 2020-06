La espera del turismo

La crisis del Covid-19 aceleró los retos que anteriormente ya se tenía en el sector económico del turismo tanto a nivel mundial como nacional y en el Estados de Guerrero. . La Pandemia ha marcado cambios en el mundo sin precedentes aunque efectivamente el turismo es uno de los sectores más resilientes, esto puede ser 15 veces más grande que la crisis en el sector que se vivió en 11 de septiembre del 2001, cuando el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York eso, bajo la óptica de estimaciones muy conservadoras.



Esto viene a colación porque en Guerrero se insiste en la necesidad de una reapertura del segmento siempre desde un planteamiento muy discursivo. No se ve un diagnóstico de la actividad económica y ni del contexto en que deberá ocurrir la reapertura. Esto.



No se trata de enunciar simple protocolos de seguridad y sanidad laboral y hacia los visitantes, se trata de atender a los factores que intervienen en la dinámica de este segmento, y además de cómo se insertan los destinos de Guerrero en la competencia con otros polos tanto nacionales como extranjeros. En este momento la perspectiva general es que se espera una caída más o menos del 79 por ciento del turismo en este año. ’Depende de cuándo se dé la reapertura al turismo internacional, si se abre en agosto la pérdida es del 60, en septiembre es del 70 y si es en diciembre sería del 80 puntos porcentuales.



Ninguno de los panoramas es positivo, pero es la situación en la que nos encontramos, sin duda veníamos de mil 500 millones de turistas, siendo uno de los sectores más dinámicos del mundo y que emplea a un mayor número de jóvenes y de mujeres’. Cuando controlemos la crisis sanitaria, las dinámicas de consumo habrán cambiado instigadas por la desconfianza, la austeridad y la incertidumbre; variables que seguirán influenciando la toma de decisiones del consumidor, especialmente en las lógicas de los viajeros.



Desde las oficinas de promoción turística, marca país y empresas privadas del sector turismo debemos afrontar los retos de manera consistente y prolongada para evitar el colapso de uno de los motores de la economía global.



Uno de los retos actuales es recuperar la confianza. ’Estamos en un momento clave para recuperar la confianza, hay incentivar a que los turistas viajen a diferentes destinos, esto no es un reto nuevo, cuando los países han tenido crisis de seguridad. Para nosotros, la recuperación de confianza siempre ha estado ahí, el tema es que es la primera vez que todos los destinos del mundo tienen el mismo problema de seguridad’. El segundo reto tiene que ver con la sostenibilidad.



Es momento de repensar, cual es el tipo de turismo que queremos. Un turismo más sostenible, que incluya a las comunidades, a los ciudadanos, más amigable con el medio ambiente, democrático e innovador’. Un tercer reto es la innovación. Los emprendedores desarrollan soluciones, que transforman los diferentes sectores de la economía,. El reto que teníamos antes del Covid-19, es que dichos emprendedores trabajaran proactivamente con las aerolíneas, con el hotelería y los tours operadores.



Empresa grande de turismo que se respete tiene un fondo de capital de riesgo o una aceleradora dentro de su empresa. Por último, la creación de empleos. ’Deben ser empleos que gracias a la tecnología se empiezan a crear (ciberseguridad, gestión de eventos digitales, analistas de big data, entre otros) y la intención es mantener los empleos tradicionales, que están en riesgo’. Si somos optimistas y superamos la curva de contagio, logrando contener el virus, será necesario reinyectar la economía y todos sus sectores productivos, en especial aquellos que están al borde de una crisis, como lo es el turismo.



Son momentos críticos, la Organización Mundial del Turismo prevé que, si superamos la crisis, el crecimiento del sector será de 3 puntos porcentuales negativos, cuando el año 2019, estimaba un crecimiento positivo entre el 3 y el 4 por ciento. La irrupción del virus ha impactado en el turismo con la creciente cancelación de viajes y de reservas de hotel, al sector al transporte aéreo, Hasta hace unos días IATA (International Air Transport Association) calculaba pérdidas en el sector aeronáutico de 113 mil millones de dólares. British Airways y Lufthansa anunciaron que reducirán sus vuelos en un 50% por ciento Norwegian Airlines ha reducido en 85 puntos de sus itinerarios y ha despedido a 7 mil 300 personas, e Italia ha tenido que nacionalizar Alitalia.



La lista continúa. Como se puede ver, la solución implicar mucho más que spots invitando a los paseantes a venir o bajar las tarifas. La lucha por los aquellos que han logrado conservar ingresos y tener solvencia para viajar será cruel y despiadada. También influyen las políticas turísticas nacionales y la visión que en ellas se tenga de los destinos de Guerrero. Hay que esperar cuando se está desesperado, y andar cuando se espera, diría la abuela.