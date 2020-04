La esperanza es lo que hace que sigas respirando y actúes incluso cuando la presión de la vida te asfixie

La esperanza del 2021 por el Valle de México, las cúpulas o elites del poder público llegan en el 2018 y más desigualdad social, inseguridad y pobreza esa es la moneda de cambio del poder de la oligarquía y el dinero. ¿Donde está la gente de base?. Cada 3 años con promesa de ya viene su oportunidad en el 2021 si solo a los amigos y ciervos del cacique de los texcocanos a cambio de espejitos los convierten en esclavos ante su necesidad de empleo. Al tiempo, Morenos del PRD sin identidad y proyecto social. La desafección política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia.



Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos. (Varias son las posibles soluciones). Una es alentar que los ciudadanos participen en sus comunidades e interactúen con las demás personas, para alcanzar objetivos que beneficien a todos.



Las estructuras del Grupo de Acción Política (GAP) de Morena arropaban y aplaudían a la destituida dirigente nacional, Yeidckol Polevnsk; mientras que preparaban la certera traicion con actos masivos en Metepec, Chicoloapan (representados por dos fuerzas de las familias, los Ulloa y los Martínez Miranda GAP). Y en Tecámac todavía sonaban ’Los machacones’ del GAP.



La ’mano’ la tiene el ’puro’ de la alianza contra los padrinos del GAP, en torno a la depuesta presidenta del partido, el GAP Higinio Martínez Miranda y su paje Maurilio Hernández fueron a dar el abrazo del consenso y acomodos a las líneas de poder público con el cogobierno; de ese amasiato lucieron frente al que le toca organizar el partido desde el dedo del ejecutivo y por consenso la repartición del 2021, el ratificado líder morenista, Alfonso Ramírez Cuellar.



EL TEMA EL DESARROLLO DEL VALLE DE MÉXICO: La justicia postergada para más de 18 millones de habitantes de acuerdo a sus tipologías regionales y el primer lugar en electores a nivel nacional, el partido en el gobierno PRI, ha diseñado la vida política y económica. A esta crisis de representación política a causa de interese de elites. Con la explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, a surgido la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. En este sentido, planean combatir esta desigualdad ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.



Nuestra forma de gobierno lo permite a través de la política representada en un sistema democrático de designación de nuestros servidores públicos con el esquema de sistema de partidos que son los que gobiernan el país y la identidad es derecho, que abre la puerta a los demás derechos, educación, salud, vivienda, seguridad, utilizando el voto útil de las masas en rebeldía.



En la vida hay retos y esperanzas por cada región o municipio donde el sentido común de la población busca calidad de vida, prosperidad y que se tengan oportunidades de trabajo y estudio, esta solución la tenemos todos con un voto de las masas solidarias por una esperanza diferente o una sumisión del sistema bifronte que ha producido mayor desigualdad social.



EL comportamiento de la población mexicana es tan atípico como solidario al más débil. El mal endógeno de los mexicanos no se tiene la costumbre de trabajar en equipo, ayudándonos unos a otros, sino la tendencia de evitar que los demás sobresalgan y no podemos buscar el unir nuestras capacidades con las de nuestros compañeros, somos tremendamente individualistas, egocéntricos ante su entorno y esa opacidad social con un esquema de asistencialismo bifronte (temor –paternalismo) este esquema de gobierno de producir pobreza y desigualdad social para los mexicanos tenemos tendencias a buscar siempre o casi siempre un Status Quo y tenemos un temor enorme al cambio y a lo que éste representa, definitivamente el nuevo mexicano tendrá que tener como característica principal una predisposición al cambio, una adaptabilidad enorme y una búsqueda constante de lo mejor para él y su país. El ser humano, quiere seguridad social, por ejemplo, el empleo, educación, salud, este instrumento de necesidad natural y asistida por el estado.



La zona Oriente del valle de México se menciona todo menos política pública de calado desde nuestros legisladores en los niveles de gobierno e inclusive ver los problemas político-sociales de cada municipio con sus roles de identidad y arraigo. El Estado de México adquiere especial gravedad por los casi 4 millones de jóvenes que viven aquí, de los cuales un alto porcentaje está desempleado o labora en la economía informal, con bajos salarios y sin prestaciones, (unos 400 mil, según información oficial), no tienen acceso a la educación superior y media superior, constituyendo un problema muy serio para las autoridades y la sociedad, porque las consecuencias de esta realidad rebasan el ámbito personal de los afectados e impacta negativamente al conjunto de la comunidad estatal.



De 94 millones de electores el 38% son de 18 a 38 AÑOS y así como una variable más un 30 % de 120 millones de habitantes sus edades oscilan de 15 a 24 años, edad productiva y desarrollo de su capital humano, una población total equivalente al 50 % de la porción de mexiquenses jóvenes donde una población de más de 18 millones de habitantes. Los principales problemas que resienten los habitantes de la región del valle de México son faltos de empleo, inseguridad, corrupción y delincuencia.



El resultado de más de 11.8 millones de electores en el Estado de México y con sus tipologías definidas en los rubros de la inseguridad, desempleó, los asentamientos humanos como instrumento de control el temor y la necesidad y el padrinazgo de agrupaciones por los gobiernos, la explosión demográfica traducida en desigualdad social y equidad.



Los acuerdos de las cúpulas públicas al escenario: La nueva gobernanza de los municipios de acuerdo a su tipología y requerimientos; estos deberán construir certidumbre deberá ser ante un enlace de liderazgos regionales y comunitarios que permitan a través de sus perfiles un reposicionamiento real ante la sociedad, en espera de nuevas esperanza y cambios de conductas del poder público. El Estado clientelista deforma todo el sistema de incentivos de la sociedad. Esta nueva década llegan diversos retos tanto para la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como para la sociedad mexicana, la cual enfrentó durante el 2019 una serie de cambios sin precedentes en el país. La lucha por mantener el control de las Cámaras seguirá siendo una constante en el 2021 al proyecto de la 4t.

