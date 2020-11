La ’estafa maestra’: un lodazal de EPN

¿EPN y Osorio conocían de la operación?

La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender

el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura

Vicente Espinel (1550-1624) escritor español







Con el cambio que dio Rosario Robles para ’convertirse voluntariamente’ como ’testigo protegido’, sólo deja muchas interrogantes a los mexicanos de a pie. ¿A quién quieren afectar con las investigaciones sobre la ’estafa maestra’? ¿Cuál es el verdadero objetivo de las pesquisas?



Si se trata de desmadejar el entramado que se realizó el sexenio pasado para desviar dinero a campañas políticas, entonces ya hay suficientes elementos para poder develar la ’verdad histórica’ de esta novela de intriga, poder, traiciones, política, elecciones y corrupción.



Si ya se tiene la película completa con información de Emilio Zevadúa, ex Oficial Mayor de Sedesol, y ahora de Rosario Robles, ex titular de esa dependencia, entonces lo saludable es difundirla y no mantenerla en el refrigerador hasta que se lleven a cabo las elecciones.



Hay una obsesión de la 4T y es mantener el poder en le siguiente periodo electoral. Están enfocados en tener mayoría en la Cámara de Diputados y usar toda una estrategia propagandística para lograr ese objetivo. En ello embona el guardar la información para los momentos de la campaña.



Salen declaraciones en contra de Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong, José Antonio Meade, entre otros funcionarios gubernamentales del equipo de Enrique Peña Nieto. Pero, deslindan de cualquier responsabilidad al mismo ex presidente priista.



La verdad histórica, la verdad absoluta, es la que queremos conocer ya. Desde los nombres de los funcionarios y las pruebas obtenidas contundentes (no las declaraciones de presos).



ARMANDO PIEDRA- MONREAL: Alrededor de la nueva ley de subcontratación, que discuten gobierno e IP, en la anterior mesa de análisis que organizó el Senado, se acordó entre 14 aspectos, la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, en la cual coincidieron autoridades, legisladores, patrones y sindicatos, no penalizar a las empresas de tercerización y el respeto irrestricto a las regulaciones en materia laboral, de seguridad social y fisca. Para, ya que ello le daría mayor certeza a las inversiones en este rubro. ’Vamos a cumplir nuestra palabra porque será una falta de respeto tomarles el pelo a los empresarios, haberlos invitado a que participaran en una mesa de alto nivel y que el dictamen quede igual. Se van a respetar los acuerdos’, dijo en aquella ocasión el coordinador de la bancada de Morena en el Senado (en marzo de este año). El fiscalista Armando Piedra comentó en el último Parlamento Abierto, en San Lázaro, que ’tengamos mucho cuidado cuando se apruebe este tipo de reforma para no romper las cadenas productivas. De lo contrario se va a ocasionar un daño que no estamos dimensionando’.



IPS: La importadora de combustibles, Impulsora de Servicios Sustentables, de Edgar Marín Mesa, ahora opera a través de un fideicomiso de garantía por Crédito Real Arrendamiento, como parte de un acuerdo entre el tenista Amado Yanes y Oliver Fernández, logrado en New Jersey. Esto alertó a la UIF de Santiago Nieto y al SAT. ¿Será cierto? ¿Qué más hay de fondo?



