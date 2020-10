La ética con sangre entra

Estimado [email protected] se habrá percatado que cambiamos el nombre de este espacio, solo es un cambio cosmético, nada que altere la lógica que seguimos desde hace mucho tiempo en cada entrega, así es que demos paso a esta pasión que nos mantiene cada semana escribiendo sobre diversos temas.



Hace varias entregas hablábamos de la evidente corrupción que existe en la Secretaria de Movilidad del estado, particularmente en el tema del transporte público; decíamos que continuar por ese camino llevaría al partido en el poder a sufrir un descalabro por un lado electoral y por el otro social, más en estos momentos dónde la economía se encuentra por los suelos.



Otro frente de corrupción en el gobierno del Estado de México y muy particularmente de sus mandos, es el de la seguridad pública, no hay región de la entidad en la que no veamos todos los días detenciones arbitrarias y operativos montados inesperadamente, la tónica es la misma, si el arreglo no se da en el lugar de la detención, se hará en el ministerio público, prácticamente no existe detención que no termine en la comisión de algún delito.



El efecto entre la corrupción en la Secretaria de Movilidad y la relativa a la Seguridad Pública es el mismo, la sociedad ya está cansada de abusos y servidores públicos prepotentes, aunado ante la impotencia de no encontrar un área gubernamental en la que se atiendan sus quejas con algo de seriedad, prácticamente el tema es el mismo en las áreas de control, ’mejor debería explorar otra alternativa de solución, seguir la vía de la queja es muy tardado’.



Aclaro que no estamos en el discurso del ’pueblo bueno’, si algo hacen las multitudes es cometer abusos y excesos de violencia solo por qué sí, no es lo mismo el enojo social que el individual y en ’bola’, como se dice coloquialmente, se cometen muchos excesos, pero algo hay de razón, no estamos en momentos en los que se pueda tolerar la corrupción como parte de una normalidad, no hay inversión y por tanto empleo, seguramente el año entrante será aún más duro.



El día de ante antier en el municipio de Chiautla, vecinos de diversas poblaciones molestos con las arbitrarias detenciones de los uniformados estatales, agredieron a oficiales de la Policía del Estado de México y que ellos mismos provocaron daños en un par de unidades, obvio los encontraron haciendo prácticamente un retén de unidades sobre una de las arterias principales, el saldo, además de cuando menos un elemento lesionado y 4 unidades con daños, fue de dos vecinos de la localidad heridos con arma de fuego por los Policías.



Del otro lado, la Secretaria de Seguridad del Estado de México informó que iniciaría las acciones legales en contra de quienes agredieron a los oficiales y dañaron las patrullas, una aseveración un poco temeraria y hasta cínica, esto si consideramos que la corrupción que se genera en torno al tema de seguridad en el estado es de los más altos a nivel nacional, aunado a que jamás se ha visto un comunicado en el que la referida secretaria denuncie a elementos corruptos de cualquier cuerpo policial.



¿La población quiere servidores públicos honestos?, la verdad es que no, lo que la gran mayoría queremos es que se nos permita hacer todo tipo de ilegalidades y ser casi intocables, no importa si nuestro entorno está infestado de corrupción, es algo así como ’que se haga justicia, pero en las mulas de mi compadre’. Si la mayoría quisiéramos honestidad, tendríamos que comenzar por pagar impuestos, contar con licencia de conducir vigente, reparar nuestro vehículo para no dar dinero para el brinco en la verificación ambiental, etc.



A pesar de la indefinición social sobre el correcto ejercicio del gobierno y los excesos que queremos se nos permitan realizar, la ética con sangre entrará, cada día los servidores públicos tendrán que pensar 2 veces hacer un acto de corrupción, ya sea por la posibilidad de ser exhibidos en redes sociales o ser incluso linchados, lo peor es que cada día será mayor el descontento social y por tanto esas posibilidades.



