La extraordinaria historia de la mujer conocida como la "computadora humana"

Tal era la habilidad de Shakuntala Devi para hacer cálculos mentales en cuestión de segundos que, quienes la conocían, solían describirla como una "computadora humana".



Su talento con los números le valió un lugar en el Récord Guinness y la transformó en una celebridad que recorrió el mundo demostrando sus proezas matemáticas en universidades, teatros, estudios de radio y televisión.



La vida de esta mujer india, que falleció en 2013 a los 83 años, fue retratada en una película que lleva su nombre por título y que fue estrenada recientemente en la plataforma Amazon Prime.





"Ella era tantas cosas. Vivía la vida bajo sus propios términos. No tenía miedo, no se disculpaba. ¡Y pensar que eso era hace 50 años!", dice Balan.



La actriz preparó su papel viendo videos y leyendo artículos sobre Devi, así como trambién escuchando las historias de Anupama Banerji, la única hija de esta y que vive junto a su familia en Londres.



"Todo esto me dio una idea sobre su vida. Lo que verdaderamente me fascinó es que uno no asociaría normalmente a una persona divertida con las matemáticas y ella te cambia esta idea por completo", cuenta.