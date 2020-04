LA FALLIDA POLÍTICA SANITARIA FRENTE AL COVID-19 Y LAS MENTIRAS SOBRE EL TEMA, PONEN EN RIESGO A LOS MEXICANOS: LÓPEZ RABADÁN



México, sin cubrebocas para la fase 3 de coronavirus y con verdades a medias, dijo.



Los tropiezos del Gobierno federal con su fallida política sanitaria frente al Covid-19 y una serie de mentiras sobre el tema, ponen en riesgo a los mexicanos afectando nuestro derecho a la salud, aseveró la senadora Kenia López Rabadán.



Aquí dos ejemplos: en febrero, México vendió cubrebocas a China, los mismos que ahora se recompraron al mismo país asiático, y la recién cuestionada adquisición de ventiladores médicos a un alto precio, precisó la legisladora.



’Ahora ya sabemos por qué han escaseado los cubrebocas en el país, y es que en febrero México le vendió a China los cubrebocas que se tenían, según las propias declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, a un medio internacional’, acusó la legisladora.



De acuerdo con el vocero oficial del gobierno con relación al coronavirus, las mascarillas se recompraron a China 30 veces más caras, y así lo declaró esta semana López-Gatell a The Economist, puntualizó López Rabadán.



En el caso de los ventiladores médicos, el Colegio de Ingenieros Biomédicos en México, que se dedican a la venta y producción de dispositivos médicos fueron consultados por la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y cuestionaron la compra de 2 mil 500 ventiladores pulmonares por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por adjudicación directa a una empresa que no está dedicada a este tipo de insumos y por el alto precio de estos equipos, recordó.



En ese sentido, dijo, la MCCI señaló que la compra fue por 93 millones de dólares, el 30 de marzo, y que al tipo de cambio de ese día fueron 2 mil 223 millones de pesos.



Fueron mil ventiladores adulto-pediátrico, 29 mil 500 dólares; 500 respiradores de traslado pediátrico cuyo costó fue de 13 mil 450 dólares cada uno y por mil equipos más IMSS pagó 44 mil 500 dólares, informó la senadora panista.



En dichos de López-Gatell, el primer paquete grande de mil ventiladores llegará en la última semana de julio y los restantes mil 40 entre agosto y septiembre, comentó.



Al respecto, López Rabadán acotó que el titular del Ejecutivo federal y el subsecretario de Salud tienen una clara contradicción en su afirmación, ya que en su conferencia matutina del sábado 4 de abril dijeron que se comprarían 5 mil ventiladores, y este martes López-Gatell señaló que serán 2 mil 711 (de los cuales 2 mil llegarán casi 4 meses después).



En tanto, explicó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, los expertos dicen que no conocen a la empresa que los vende y dudan que se entreguen, ’eso es negligencia mortal que lamentablemente costará vidas humanas’.



Ante esta situación, la panista apuntó que "López Obrador necesita dejarse ayudar, dejar del lado las diferencias y escuchar a los legisladores que hemos hecho propuestas puntuales".



López Rabadán fue más allá y dijo que "esta crisis se agravará más si continúa mintiendo, si en lugar de sumar sigue dividiendo, si en lugar de buscar uniones sigue confrontando a los mexicanos".



Para finalizar, la panista insistió que una vez más López Obrador mintió al decir que México estaba listo, desde hace tres meses, para enfrentar la pandemia y enfatizó que ’apenas están buscando conseguir lo esencial como cubrebocas, guantes y ventiladores o contratar de forma inmediata a especialistas en áreas fundamentales para hacer frente a la fase 3 del coronavirus’.