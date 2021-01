La falta de precaución en el manejo de una motoneta provoco la muerte de su pequeña hija

Chicoloapan, Mex.-La falta de pericia y precaución de una madre provoco que su hija de apenas seis años aproximadamente perdiera la vida de forma trágica.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a eso de las 17: 40 horas en la colonia Ampliación Presidentes, cuando la pequeña Nohemí viajaba en la parte trasera de una motoneta sobre el Camino Viejo a Chimalhuacan, casi frente a la Central de Abastos que conducía su madre.

Reportes policiacos dicen, que por el sitio por donde circulaban madre e hija, son muy complicados y tal vez esa fue la razón por la que la mama de la ahora infortunada niña no se dio cuenta que en ese momento se le atravesó a un Tractocamion con número de placas, 146ER1, cuyo conductor de nombre Alfredo VH no las vio y vino el accidente fatal que le causó la muerte a Nohemí ya que las llantas traseras de la pesada unidad pasaron su cabecita.

Hasta ese momento el conductor no se había percatado del fatal accidente, si no que fue alertado por personas que pasaban cerca del lugar permaneciendo en el sitio de los hechos hasta que llego la policía siendo también detenida la madre.

Al respecto autoridades municipales indican que luego de revisar las cámaras de seguridad de la zona, señalan como responsable del accidente fatal a la madre de Nohemi.