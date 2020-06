La falta de respeto lleva a la violencia Monreal llama a la cordura y dice: ’Nunca se le había faltado el respeto a la figura presidencial como ahora’



Motivado porque crece la polarización entre los mexicanos y las críticas en contra del Presidente López Obrador que puede llevar a violentos enfrentamientos en cualquier momento y en cualquier parte del país, el presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal nuevamente, en conferencia de prensa sostenida a través de la redes sociales, insistió en su llamado a la calma, a bajar el tono de la confrontación y a mantener la cordura y el respeto.



Monreal refirió que ’en éstos días, en Jalisco aparecieron anuncios espectaculares en los que se denosta el trabajo del Primer Mandatario del país, luego del diferendo con el gobernador del Estado, Enrique Alfaro.



Calificó tales mensajes como ofensivos porque no son documentos filtrados –como el que presentó y leyó, presuntamente apócrifo, el vocero presidencial Jesús Ramírez, en ’la mañanera’ de éste martes en Palacio Nacional en el cual se denuncia a un grupo de gobernadores, ex presidentes panistas, juristas, empresarios, organizaciones políticas, medios de comunicación, periodistas e intelectuales como organizadores de un dizque Bloque Opositor Amplio (BOA), para sacar de la Presidencia de México a López Obrador, lo cual acentuó más las críticas contra AMLO, pero también la preocupación de los señalados porque sienten que ya los tiene el Presidente en la mira de la represión.



Por el revuelo que tal hecho causó a nivel internacional y por la negativa repercusión que de inmediato tuvo en todos los sectores del país, fue por lo que Ricardo Monreal, -quien siendo líder de la bancada de Morena y presidente de la JUCOPO en el Senado, opera como si fuera también Secretario de Gobernación- de inmediato convocó a la rueda de Prensa virtual para insistir en su llamado a la cordura y la serenidad al gobierno del Estado de Jalisco, y además porque considera que ’esas actitudes -se refería a los anuncios espectaculares que calificó de ofensivos- profundizan y confrontan más a una sociedad ya de por sí dividida’.



Y para concluir, Monreal les dijo a los colegas periodistas con mucha parsimonia: ’nunca se le había faltado el respeto a la figura presidencial como ahora’.



Considero que en todas las relaciones humanas, no importan jerarquías, nivel económico, social o político, si quieres que te respeten, respeta.



