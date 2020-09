La familia es lo más valioso que tenemos: Israel Félix

La familia es lo más valioso que tenemos, como ya lo hemos hecho, seguiremos dando resultados por las familias de Mineral de la Reforma: Israel Félix



En un recorrido por las colonias Portezuelo, Taxistas y Paseo de las Reynas, Israel Félix, candidato del Partido revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, subrayó que la familia es, además del núcleo fundamental de la sociedad, el valor más importante que cada persona tiene, por ello se compromete a tocar todas las puertas que sean necesarias para que las familias del municipio cuenten con mejores servicios y mayores oportunidades de desarrollo.

Israel Félix destacó que en su recorridos por los barrios, colonias y comunidades de la demarcación, encuentra personas que conocen sobre los hechos que han resultado de las gestiones que ha realizado “los habitantes de Mineral de la Reforma no quieren palabras, promesas que no habrán de cumplirse, quieren hechos y saben que soy un hombre de resultados” puntualizó.



Al caminar junto con su compañera de vida, Shadia Martínez, enfatizó la importancia de atender las necesidades más sensibles de la población “cuando esperamos algo que nos han prometido y no se cumple, nos duele en el corazón, por eso mi propuesta es alegrar nuestros corazones, encontrar juntos como sí se pueden las cosas y realizarlas, para eso les refrendo toda mi voluntad, mi compromiso y el trabajo que ustedes ya conocen” dijo con emoción el abanderado priista.