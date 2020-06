La fascinante MARY SHELLEY y su laboratorio mental

Un clásico gigante de la literatura inglesa

Por Magda Bello, escritora y poeta nicaragüense, premio internacional de poesía Rubén Darío 2018.



¿Quién se atrevería a contradecir a la iglesia a inicios del S. XVIII?, desde la historia antigua de Prometeo el Titán, hasta la malformada medusa violada por dioses y castigada por Atenea, siendo expulsada a las cavernas del océano. Ninguna mente humana se había atribuido la osadía de crear humanos, menos monstruos. Más que abominación, era una herejía. Una noche de tormenta eléctrica y con el espanto que provoca el crujido del viento chocando contra el vidrio de un candelabro mecido por el espíritu de una inspiración demoníaca, guiar la mente humana no es cosa de seres poco inteligentes. En aquella espesa noche friolenta, sobresaltando el pánico de sus visitantes entre los ventanales de la VILLA DIODATI, SUIZA, era poco usual que un poeta de la talla de LORD BYRON con su habitual e irónica propuesta, un juego intelectual, poco halagador, retó la mente de sus visitantes.



Durante este terrible año, MARY SHELLEY y su marido PERCY BYSSHE SHELLEY hicieron una visita a su amigo LORD BYRON que entonces residía en aquellas frías colinas. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, BYRON retó a sus visitantes SHELLEY y a su médico personal JOHN WILLIAM POLIDORI a componer, cada uno, una historia de terror.



La más grande genio gótico de todos los TIEMPOS maquinaba su espeluznante relato, nadie sabía por dónde saltaría la liebre del conocimiento humano, una joven de escasos 21 años, será la protagonista y autora de la primera obra de ficción y terror herético de todos los tiempos. Para entonces la comunidad feminista no existía, de lo contrario pudiese haber impedido el fluir de la ingenuidad que desecha la frustración femenina ante el miedo a un brutal machismo religioso que imperaba en la época. Y la pregunta vino de LORD BYRON, «Ya que estamos en tormenta, propongo que cada uno, relatemos una historia y que gane la mejor» MARY SHELLEY, de padres ateos. ¿Es usual que la influencia constante de la falta de Dios, no lleva por caminos impíos, donde solemos encontrarnos con personajes diabólicos trajeados de forma humana? Ella no recurrió al génesis del pentateuco, y se aventó a experimentar en el laboratorio de la mente macabra. "FRANKENSTEIN" creado por pedazos de diferentes cadáveres, zurcidos entre sí, a qué jovencita a esa edad podría dar vida a un desquiciado Doctor VICTOR FRANKENSTEIN (personaje principal de la novela). El científico después de una noche sangrienta, zurciendo el cuerpo de un monstruo y asqueado por el aspecto físico de su propia mano, lo abandona a su suerte. Pasaron días, hasta que el monstruo, cobra vida, asustado, entristecido e ignorante de su identidad, huye por los bosques, alimentándose de frutas silvestres y bebiendo agua del río. Pero su cuerpo percibe ligeras transformaciones y en un ataque ansioso por alimento sólido, busca refugio en un pueblo cercano, por días observa a los hombres, sus comportamientos, el fracasado intento por contactar con ellos acaban de manera violenta y desastrosa, al ser rechazado.



Finalmente encuentra amparo en un establo abandonado en una granja, habitada por una familia de apellido, los DE LACEY, originaria de Francia. Meses siguientes, sin ser visto por los moradores de la casa, el monstruo se encariña con sólo verlos.... Y aprende a hablar, a leer, a escribir y empieza a comprender mejor el mundo que los malditos humanos. Se vuelve culto, elocuente y refinado. Pero también consciente de su propia deformidad física y de la anormalidad en su creación. Gracias a su intelectualidad, encuentra unos papeles en los bolsillos de unas ropas llevadas por él, desde el laboratorio de VÍCTOR FRANKENSTEIN, y que resulta era el diario de éste, acaba por conocer la espeluznante historia de su creación, lo que lo lleva a experimentar un abominable rechazo por él mismo. Sin embargo, no renuncia a la posibilidad de hacerse amigo de la familia, y un día que los hijos están ausentes, intenta acercarse al padre, que, al estar ciego, no puede ver la deformidad de aquel polizonte. Sin embargo, cuando la familia regresa, es objeto de rechazo, de horror, y es expulsado de la casa.



De nuevo solo y separado del mundo, vaga nuevamente por los bosques, con la esperanza de encontrar a VÍCTOR FRANKENSTEIN y obligarlo a que asuma su responsabilidad como creador suyo. En su camino y oculto entre arbustos escucha los gritos fatídicos de una niña campesina que está a punto de morir ahogada. Le salva la vida, pero cuando el padre de la niña le descubre, le dispara a matar con una escopeta. Amargado por este hecho fatal y albergando deseos de odio y venganza contra la humanidad, llega caminando finalmente a los alrededores de GINEBRA, ciudad donde habita la familia de FRANKENSTEIN. La fatalidad hace que se tope con WILLIAM, el hermano pequeño de VÍCTOR, y al saber de su parentesco, en un arrebato de rabia, lo asesina. Envalentonado y furioso, abandonándose a impulsos homicidas, arregla las pruebas de manera que las culpas del asesinato recaigan sobre JUSTINE, la criada encargada de cuidar al niño. Poco después se encuentra con FRANKENSTEIN en persona, al que cuenta su historia, culpándole airadamente de haberle creado para haberse después desentendido de él y haberle condenado a una vida amargada y miserable, abocada a la más absoluta soledad. Exige que cree para él una compañera, un ser semejante a él, pero de sexo femenino, con el que promete que se alejará para siempre de la vecindad humana. Conmovido por la historia que el Monstruo le ha contado, pero también alarmado al conocer la naturaleza de sus crímenes, y temeroso de su posible venganza, FRANKENSTEIN accede sin más, a cumplir los deseos de la temible criatura.



El científico junto a su mejor amigo, HENRY CLERVAL, se trasladan a un apartado rincón de ESCOCIA, donde, en secreto, emprenderá la creación de una segunda criatura. Sin embargo, experimentando cada vez una mayor repugnancia por la tarea, y atormentado por los remordimientos y por la posibilidad de dar origen a una raza de monstruos, que se convierta en un peligro para la humanidad, se ve incapaz de continuar. El angustiado Monstruo reaparece y de nuevo apela a los deberes de FRANKENSTEIN para con él, implorando que continúe con su trabajo. Pobre FRANKENSTEIN se muestra inflexible y al no obtener resultado alguno, se retira profiriendo terribles amenazas: "Me iré, pero, recuerda: estaré presente en tu noche de bodas".



MARY SHELLEY convierte la mente humana en un laboratorio donde se engendra el bien y el mal, el desprecio, la venganza, el egoísmo y la falta de ética moral. Inventa un ser asqueroso pero capaz de aprender a desarrollar los más altos hábitos universales como lo es, la lectura, la escritura y la interacción del lenguaje. Pero ella, esa jovencita de cabellos rojizos nos lleva por el único camino sinuoso y deplorable de la mente humana, el egoísmo de creernos los únicos en un mundo de diferencias abismales. Al leer a MARY SHELLEY no sólo me hace amar a un ser horripilante de apellido FRANKENSTEIN, sino a la posibilidad de aceptarnos a nosotros tal como somos, reconociendo que cada uno batalla con sus propios demonios.





