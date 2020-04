No por esperada, deja de causar zozobra la llegada de la Fase 3 de la pandemia provocada por el Covid-19 o coronavirus y se espera que gobierno y población estemos preparados para soportarla.



Algunos consideran la Fase 3 como la del exterminio o la del Juicio Final y aunque es la parte más complicada con el mayor número de contagios y muertes, las autoridades afirman estar preparadas para enfrentarla.



Un cálculo conservador establece la posibilidad de contagios que llegarían entre 175 mil –mínimo- y 300 mil –máximo-, sin que se realice el cálculo sobre los probables fallecimientos.



Las reglas a seguir en esta nueva fase son las mismas que predominaron durante las otras dos etapas, aunque aplicadas con mayor rigidez: no saludar de beso, ni abrazos, suspensión de eventos públicos, clases, mantener la sana distancia y restringir la movilidad social y mantener paralizadas actividades laborales que signifiquen movilidad de su personal.



Mantenerse en casa sigue siendo la regla de oro, para evitar contagios y poder salir airosos de este trance, sin grandes consecuencias, ya que depende en mucho que la población atienda las medidas sanitarias dictadas y las aplique con rigor.



De superar esta Fase 3, los protocolos indican que en junio podríamos saltar dicha fase y entrar en la 4, en la que comienza a despejarse el panorama, bajando los contagios y las muertes y empezando a entrar en la etapa del regreso a la actividad diaria, con algunas restricciones y cuidados por parte de la población.



Mencionábamos ayer que algunas naciones que siguieron escrupulosamente los protocolos se han incorporado nuevamente a su ritmo de vida, aunque con secuelas de la pandemia que de ninguna forma permitirá ver la vida como antaño.



Alemania, China, Corea del Sur, son naciones con una población sumamente disciplinada que pudo solventar la pandemia, pagando un costo no tan alto como el de otros países como Italia, Gran Bretaña, Francia y España.



Por eso se espera que en México la población se aplique a seguir los mandatos de medidas de sanidad emitidos desde el gobierno.



La Fase 3 no debe verse como el fin del mundo, sino como un reto que podemos vencer.



*****



La vida sigue y el gobierno no puede paralizarse con todo y la dificultad que se enfrenta con el coronavirus, por lo que en estos días deberá quedar resuelta la asignación de los primeros tramos del Tren Maya.



En la licitación participaron grupos diversos con la experiencia suficiente para sacar adelante dicho proyecto, especialmente grupos mexicanos en sociedad con empresas extranjeras de gran prestigio.



Una de ellas es el gigante asiático, China Railway International Group Co. Ltd, constructor de más de 90 mil kilómetros de líneas de ferrocarril, entre las que destacan el ferrocarril del Tíbet a cinco mil metros de altura, que participa en sociedad con el Grupo Industrial Rubio y Aureus Capital, empresas mexicanas con amplio historial.



*****



Sorpresa causó el despido masivo de periodistas y el recorte de programas de análisis de TV Azteca, especialmente del Canal 40, que se autoadjudica ser el canal de noticias más visto de México.



Hay muchos nombres de profesionales de alto prestigio entre los que fueron despedidos, aunque ninguno de ellos es Javier Alatorre como pretendían algunos en las redes.



