La Fase 3, no Depende de Girar una Perinola

México se alista para la Fase 3 de Covid-19. ’La Fase 3 se va a dar, no hay duda que se va a dar’, advirtió con la firmeza que le caracteriza al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Y dio una clara exposición del proceso ante la pandemia mundial:

¿Qué Esperar en esta Fase? - Es el periodo de máxima transmisión, la de máximos casos por día;

por lo que el sector Salud trabaja para evitar la ’saturación del sistema de salud’.

¿Cuándo Iniciará la Fase 3? - No hay fecha definida; aunque se prevé que pudiera presentarse en dos o tres semanas. Además… ’La situación va a ser más intensa después del 30 de abril.

¿Qué Medidas se Tomarán?, ¿Se Reforzarán las Adoptadas en la Fase 2? - Proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Se analizaría extender la suspensión de clases que está prevista al 30 de abril. No celebrar ningún evento masivo, festejo o reunión.

Así como: Mantener paralizadas actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. E intensificar las medidas básicas de prevención.

¿Y el Sector Salud, Qué tan Preparado Está? - El sistema de Salud contará con el apoyo de personal del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina y Petróleos Mexicanos.

- Se tendrán grupos conformados por un médico intensivista quien, con apoyo de cinco especialistas, se encargará de atender a 25 pacientes con Covid-19. Se prevé una reconvención hospitalaria, que contempla: Hospitales de campaña; es decir, adaptar y colocar camas en estacionamientos de centros médicos.

¿Habrá Toque de Queda? - Se descarta aplicar un toque de queda, aunque en algunos estados y municipios de la República, desde la Fase 2 ya se aplican sanciones a quienes no atienden la invitación ’Quédate en casa’ para evitar contagios por Covid-19. Que no le cuenten que no le digan que la Luna es de queso…





