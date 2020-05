La fe, el instrumento capaz de mover nuestra voluntad

Es un instrumento capaz de mover nuestra voluntad cuando añoramos algo, cuando pretendemos que ocurra una situación muy deseada

Dicen que la fe mueve montañas. En eso está de acuerdo la doctora Lorena San Román Johannings, exdirectora del Museo Nacional de Costa Rica y coordinadora en América Latina del Consejo de la Tierra en los años en que los conceptos de la sustentabilidad estaban apenas internalizándose en las naciones del mundo.



La también excandidata a la vicepresidencia de su país ofreció el pasado viernes una conferencia virtual en la sesión de geopolítica del taller virtual del Programa de los Cronistas del Renacimiento Mexicano, que causó muy buenos comentarios porque de manera clara expuso que en su pequeño país de apenas cinco millones de habitantes, desde 1948 hubo un golpe de timón a partir del cual las actividades bananeras pasaron a un segundo término, siendo hoy día una de los destinos turísticos de naturaleza más importantes del mundo.



El asunto del éxito de Costa Rica se basó en la asociatividad de la gente que de manera orgánica se estructuró para formar una sólida cadena de suministros con pequeñas empresas, lo que no ha ocurrido en México –comentó Lorena– porque nuestro País fue un imperio y los mexicanos antropológicamente no estamos acostumbrados a la asociatividad en la base de la pirámide social.



Lorena San Román comentó que su país tiene cerradas sus fronteras al turismo y también a los nicaragüenses porque están evitando en lo posible los contagios por el COVID-19, lo que han logrado con éxito pues tiene un sistema de salud muy efectivo y pulverizado en todo el territorio costarricense. A ella, que es un adulto mayor, el sistema de salud de Costa Rica le da seguimiento para asegurar que cada dos meses se haga los exámenes médicos de rutina. Lorena comenta que mucho tiene que ver con tener un sistema de salud eficiente el hecho de que en su país no se cuenta con ejército militar, lo que implicaría grandes gastos.



Ella admira México, donde ha vivido en tres ocasiones por largas temporadas, y se pregunta por qué no se apoya a las pequeñas empresas de mayor manera en este momento de pandemia, dijo que está vinculada a nuestro País y que por ello está atenta a los asuntos mexicanos de geopolítica, insistiendo que debe haber una visión regional en la que no se privilegie a ninguna región en especial.



En cuestiones de fe, los costarricenses tienen una gran religiosidad. Me compartió Lorena San Román que últimamente en dos ocasiones (en avioneta y helicóptero) han ’paseado’ por los cielos de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles, santa patrona del pueblo tico. Ello les ha dado una certeza de que las cosas mejorarán y que, si bien hoy tienen desempleo, regresarán los tiempos de bonanza porque su país está extremando las medidas sanitarias.



No sé si en cada entidad de la República Mexicana habría que sacar a ’pasear’ a las principales devociones religiosas para que las condiciones económicas y de salud mejoren.



A qué Santo habría que pasear por los cielos de México para que no se frene la producción de energías renovables: ¿al Santo del Aire, asociado al Espíritu Santo?



Sin tener conocimientos litúrgicos cristianos, más que los elementales y con respeto a todas las religiones, puedo decir que la fe es un instrumento capaz de mover nuestra voluntad cuando añoramos algo, cuando pretendemos que ocurra una situación muy deseada.



México es un País de fe, aunque hay líderes religiosos que no tienen congruencia entre lo que representan y lo que hacen, pues detentan un poder que por cierto ya está muy deslavado y va a la baja si no se siguen ejemplos como el del ecuménico papa Francisco.



Pero la fe a la que me referiré es la que tenemos los que trabajamos todos los días por nuestras familias y que está vinculada a la sobrevivencia de nuestra identidad como pueblo. Levantémonos temprano en la búsqueda de un mañana menos incierto. ¡Tengamos fe!