La federación y el Estado mantienen en abandono al sector salud, denuncia el diputado .Telésforo García

#CHIMALHUACAN,MÉX.-*Dicha negligencia, asegura, afecta no sólo a nosocomios y pacientes del oriente del Estado de México, sino de todo el país







Chimalhuacán, México.- En entrevista telefónica con el periodista Federico La Mont, para ABC Radio; el legislador mexiquense y dirigente de Antorcha en Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, denunció la falta de insumos y equipamiento en los hospitales ubicados al oriente de la entidad, lo cual dijo, aumenta riesgos de contagio y decesos entre personal médico y pacientes diagnosticados con Covid-19.



Ante el cuestionamiento del conductor del programa Así lo dice La Mont, sobre si hay una ausencia visible de los niveles estatal y federal, para la proveeduría de equipo médico en la región; el líder antorchista expuso el abandono de dichos gobiernos al sector salud, puntualizando que no sólo los nosocomios del oriente del Estado de México sufren la carencia de insumos, sino que este problema prevalece en hospitales de todo el país.



’La falta de atención por parte del gobierno federal y estatal, sobre todo en materia de equipo y medicamentos, pone en riesgo la seguridad de trabajadores del sector salud, pacientes y de la población en general, dado que el número de contagios y defunciones en la región es muy alto’.



El integrante de la sexagésima legislatura del Edomex, precisó que tan solo en Chimalhuacán, la cifra de decesos ronda las 250 personas, mientras que el número de pacientes recuperados no supera los 50.



’Aunque presentaron todos los síntomas de Covid, muchos de los fallecidos tienen como causa de muerte neumonía atípica, debido a que por falta de pruebas no se oficializó el contagio y deceso a causa del nuevo coronavirus’, comentó el funcionario, tras recordar que la federación ha minimizado las cifras de casos de la pandemia, a nivel nacional.



En este sentido, reconoció que la población con síntomas del nuevo coronavirus, teme acudir a los hospitales públicos debido a que ’la atención no está resultando efectiva’, ello, pese a los múltiples pronunciamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre ’haber domado a la pandemia’ con un supuesto aplanamiento de la curva de contagios.



’El gobierno federal dice que no estamos rebasados y que tenemos capacidad hospitalaria pero la verdad es que estamos saturados y las protestas de médicos de Hospitales como La Raza, son prueba de ello’, aseveró García Carreón al referir la demanda de respiradores, equipo y seguridad para el personal de salud.



A este abandono, sumó el caso omiso a la campaña denominada ‘Trapos blancos’, la cual fue emprendida por ciudadanos de diversos municipios y comunidades en los diferentes estados del país, quienes hasta el momento, han visto ignorada su petición de un programa de alimentos para sobrevivir a la cuarentena.



’El Gobierno se muestra insensible porque a pesar de que en muchas colonias y estados de la República trascendió la campaña de trapos blancos, únicamente algunos gobernadores han entregado alimentos gratuitos, mientras que la federación no sólo no lo hace, también pretende el regreso a laborar sin medir el riesgo para los trabajadores, ya que no están dadas las condiciones para volver a la actividad económica’.



Por lo anterior, reiteró la petición de apoyar a médicos, enfermeras y personal de salud, así como a la población que está padeciendo gravemente las consecuencias del confinamiento; además, solicitó a la comunidad continuar con el resguardo domiciliario hasta que sea seguro regresar a las actividades ordinarias.



’Este nuevo llamado al gobierno federal y estatal, es para que apoyen de manera efectiva a los hospitales: que se practiquen más pruebas y aporten lo necesario en cuanto a insumos y materiales, a fin de cuidar al sector salud y salvar la vida de muchos de los casos graves’.



’Del mismo modo, pedir apoyo con un programa de alimentos para la población que se quedó sin ingresos; resta solicitar también a los radioescuchas y mexiquenses en general, que continúen resguardados en casa, todos debemos cuidarnos, sólo así saldremos de esta dramática situación’, concluyó.