La ’Feria del Hueso’

Vapulean a Mojica; Luisa, candidata. Aspirantes, dan risa. Popoca, ¡quiere hueso!



** Massive Caller, defrauda políticos. Convocatoria del PRI, el 25. En la ardiente arena política de Guerrero, con miras al cambio de gobernador, 80 alcaldes, 28 diputados locales y 9 federales, los ánimos se calientan entre políticos, quienes se exhiben de cuerpo completo ante la población.



La llamada ’Feria del Hueso, Guerrero 2021’, en la víspera para elegir candidatos a cargos de elección, se ve de todo en el espectáculo sexenal: Millonarios que ambicionan el poder político; y pobres políticos que ambicionan el dinero.



Así, vemos a (hombres y mujeres): -Cadáveres políticos que resucitan, cínicos, corruptos, violadores sexuales, ambiciosos, sátrapas, pederastas, siniestros, mafiosos y ambiciosos que no escatiman con tal de vencer al adversario, valiéndose de todo… ¿El fin justifica los medios? Golpe bajo a Mojica: Beatriz Mojica, ex candidata perdedora a gobernadora, desde antenoche no duerme tranquila.



Como cubeta de agua fría le cayó la mala noticia que el PT ’destapó’ como candidata a la gubernatura a la ex diputada perredista Luisa Ayala. Mojica, tenía esperanza de abanderar al PT. BM, Cometió garrafales errores: Se metió por la fuerza al gallinero del siniestro Victoriano Wences, a quien bloqueaba.



Éste reaccionó con furia: Se sacó de la manga la candidatura de Luisa; ésta, tendrá que declinar por quien le ordenen los capos del Morena. ’Candidaturas’ de risa El poder –dicen- a los inteligentes los vuelve pendejos, y a los ignorantes los convierte en dictadores.



La gente se divierte viendo el espectáculo que dan ciertos personajes, quienes al calor de la sucesión se ’autodestapan’ como aspirantes a la gubernatura, sin trayectoria, carrera política, oficio político ni méritos. Véalos: -Antonio Helguera, quien cobra exorbitante salario como diputado local, quiere ser candidato a gobernador.



¿Lo calentaron, o se calentó solo? Vaya usted a saber; pero el ex humilde vendedor de ropa usada en Iguala, codicia la silla de Héctor Astudillo. Soñar no cuesta nada. En esa misma pista también se mueven: Ernesto Payán, Marcial Rodríguez y Rubén Cayetano.



¿Quieren curulespluris? Lo que provocan, es la risa del público. Popoca, quiere ’hueso’ Por su avanzada edad, el IEPC debió recomendar al señor Héctor Manuel Popoca que se vaya a vacacionar a alguna isla del caribe donde no haya Covid.



Le autorizaron ser ’candidato independiente’ a la grande, pero le pusieron candado: tiene que conseguir 75 mil firmas -legítimas- de personas que respalden sus calenturas seniles; no falsas o de difuntos, como le hizo el gatito de la costa grande, Armando Ríos Piter, quien hace dos años el INE le mostró tarjeta roja.



Popoca, a su edad ya no está para esos bailes. Va estar en chino que logre reunir 75 mil rúbricas. ¿De dónde, o cómo Massive Caller, defrauda En el norte del país, NL, la empresa encuestadora Massive Caller fue demandada judicialmente y expulsada por cometer cuantiosos y múltiples fraudes a ingenuos tontejos que se metieron de políticos en busca del hueso.



Ahora en Guerrero, esa empresa no solo ’cucharea’ encuestas sino que inventa nombres, súper infla datos, cifras y hasta resucita muertos. Massive Caller enfrenta demanda penal, pero además su trabajo no es creíble, es contra la ética.



Varios políticos, por ahorrarse unos pesos, contratan esa empresa ’patito’, en vez de trabajar con profesionales de prestigio ¡Lo barato sale caro! Convocatoria del PRI, el 25 Para la elección del candidato (a) a la gubernatura de Guerrero, la convocatoria será publicada por el CEN del PRI el miércoles 25 del actual, informó el líder estatal priísta Esteban Albarrán Mendoza.



La terna tricolor es la misma: Mario Moreno, Manuel Añorve y Héctor Apreza. Esa noche, no dormirán los priístas de Guerrero. Veremos si luego con el registro de precandidatos a la gubernatura, eso no termina en una cena de negros… ¡Aguas!… Punto. [email protected]