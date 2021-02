La Figura de Servicio Público a través de la Democracia

’ La política como vocación es una pieza de museo. Los agentes políticos por naturaleza que son políticos de tiempo completo se pierden en el mar de decepción y entre la confusión y el olor a la ’rancia política’, nuevas liturgias de los ’no políticos’ pueden crear nuevas ruinas sociales.’ Max Weber



Sin contrapesos en el sistema de partidos que ejercen el poder fragmentado de una democracia imperfecta.

La crisis de la política a se sostiene en la cobardía de muchos a no perder su confort, la limitación de su visión oblicua de no ver Más allá de su entorno social e inclusive viven en la fantasía del poder embriaga su mente e ignorancia o en el desierto de creer que la resurrección terrenal. No son pocos que si ayer se quejaban de falta de contrapesos al poder, hoy en el poder y desde su olimpo académico justifican. La política democrática tiene en gobernar la responsabilidad de saber comunicar para saber conducir e incluir para dar respuesta desde el espacio nacional a los retos globales. El desperdigado sentido de pertenencia del servicio público y su función de honestidad e eficiencia, articulo 134 de la constitución. Las responsabilidades de la política si no se quiere regresar al darwinismo social a rajatabla es peor que la ley de la selva o al efecto disfraz, lo demuestran las crisis por desastres naturales y/o migratorios. La alarma debe entenderse, quién convoca a unos cuantos y excluye, más temprano que tarde tendrá una nueva emergencia social que escalará más en la lucha de los resentimientos mutuos.



Las coaliciones de los partidos a un esquema de territorios de caciques en el quehacer político de elites de poder. Los actos de poder en la relación de candidatos ciudadanos políticos muy lejos al esquema democrático del país en la toma de decisiones piramidales antidemocráticos, sin sustento de prerrogativas de alternancia de oxigenación de sus tres órdenes de gobierno.



El famoso arte de la política que descansa en ’lo posible’ debe evitar ese peligro. El regreso de la utopía democrática, más allá de la jornada electoral, sino como capacidad de gobernabilidad .legitimidad y reconocimiento de unos y otros, es imperativo para no seguir siendo una sociedad de autómatas, dividida en lo estéril, unida en los odios y en el ’externo’, el nuevo bárbaro. La crisis de la política está anclada en el olvido de la responsabilidad primaria del político; resolver problemas de la sociedad. Si la política navega entre la utopía y el realismo en la barcaza del sueño anarquista del fin de la autoridad, recordemos que Bakunin insistió que en la ruta para derribar a la autoridad, era necesario tener políticos astutos y preparados pues no basta una sola cualidad.



Las líneas de poder de los partidos y sus acciones, el Verde Ecologista de jrs emanados de sus antecesores del poder mismo en nuestro Edomex, inscritos a la kakistocracia de elites del grupo Golden Boy entre los prohombres del tricolor y a su lado PVEM . Las fracturas de cara a las elecciones 2021 de una actitud de polarización y de intereses. La tradición política en el la circunstancia y coyuntura de la transición democrática en el estado de México. Los hombres del poder público y sus arfiles desde las mismas entrañas de lo orgánico de sus estructuras endógenas y a los filtros establecidos.



En el PRI, donde la lista de probables candidatos sin capacidad de competitividad a causa de los elementos de compadrazgos, la no oxigenación y el reciclamiento. La batuta del mandatario estatal y sus acuerdos con el ejecutivo ante la avanzada de sus posibles candidatos o candidatas el cerrar la llave a la oposición. La estrategia que implementaron de operación de polarización y sin rostro humano a una nueva conducta de acuerdo bifronte de control y temor. La democracia implica un estado bifronte, es decir, simultáneamente benefactor y terrorista, y por esto es tan destructivo. Creo que Cromañón es la cara visible, no la máscara, la máscara es Ibarra, de este Estado terrorista. Allí volvéis a insistir en ese concepto de Estado terrorista en democracia, precisamente a la muerte de los 43 alumnos por el mismo poder y una relación de terrorismo del narcotráfico al asunto Tlatlaya del estado de México. La descomposición de gobernabilidad de un estado ineficaz, ineficiente al eje de intereses de corrupción e impunidad. La lucha intestina en el 2021 al partido que tiene la Mano por ser partido en el gobierno (PRI) pero no garantiza al proyecto al 2023.



En el 2017 ’ la perdida a causa de la negociación’ la votación por distritos fue la formula . El antecedente de la diferencia del triunfo de Alfredo del mazo contra una texcocana que no entendió su rol social a los sentimientos del valle de México .



El Estado de México, considerado como los laboratorios políticos del país. Las acciones de seguridad muy lejos a la percepción de la población donde el incremento de la criminalidad ascendente y el Crecieron 40% secuestros. Una entidad federativa agobiada por la inseguridad pública, la violencia criminal, alta incidencia delictiva, corrupción, impunidad y el fortalecimiento de una subcultura de la no denuncia a causa de la ineficacia y eficiencia de los órganos de gobierno ante falta de honestidad y servicio público, a la desconfianza social. Los problemas no resueltos y en proceso de agravamiento figuran el escaso dinamismo de la economía de una población de más de 17 millones con graves problemas de empleo y a la suma del Covid-19. Las consecuencias en materia de empleos, derrama económica e ingresos familiares, pobreza y exclusión de desempleados del sistema de seguridad social. Y el acelerado crecimiento de la economía informal. Los ríos de fondos públicos gastados en el intento de presentar en los medios una realidad simulada ante los problemas diarios de su población. El negocio publico encaminado a la corrupción y tráfico de influencias que les permitan grandes dividendo desde la infraestructura urbana, escuelas, hospitales no han podido ocultar las condiciones de estancamiento y, en no pocos casos, retroceso en la marcha general del Estado de México, con el problema adicional de la desigualdad en la distribución del ingreso concentrado en el valle de Toluca como una zona distinta a sus vecinos del valle de México. El Edomex, la auditoría arrojan 34 mil 660 millones de pesos que deben ser aclarados o devueltos. Aquí la mayor parte de observaciones se concentran en el último año de gobierno de Eruviel Ávila (2016) y los dos primeros años del actual gobernador Alfredo del Mazo. El resultado atípico proceso del 218, hoy trafican, compran, esa vocación del poder económico, desplaza a los perfiles de cada territorio.



