La firma Falcón boicotea al IMSS

En abierto desafío al nuevo gobierno, la firma Falcón pretende paralizar los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre en el IMSS, con severo perjuicio a la clase trabajadora y donde el daño principal redunda en los niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

Sucedió que, después de más de veinte años, el IMSS pudo finalmente realizar licitaciones plurianuales (a tres años), lo mismo para análisis clínicos de laboratorio como de banco de sangre, con el principio básico de ’primero paciente’; el precio para obtener más con menos y la mejora tecnológica con la oferta de campaña de tener un servicio de primer mundo, además de combate a la corrupción con cero mordidas en los contratos.

En estas condiciones, la firma ’Equipos e Instrumentos Falcón’ se vio desplazada de las licitaciones: no cumplió los requisitos técnicos requeridos con el nuevo sistema en las licitaciones para laboratorio de análisis clínicos, donde fue descalificada por no pasar la propuesta técnica y en el caso de bancos de sangre, al presentar una propuesta más alta que la empresa ganadora.

La reacción ante esta nueva política del IMSS fue de manejar impugnaciones con recursos infundados ante la secretaría de la Función Pública (SFP), mismos que ya fueron desechados, pero se porfía en el claro intento de, por vías legaloides y económicas, de paralizar los servicios, lo que provocaría un deterioro grave en la atención a los derechohabientes.

Una buena parte de las motivaciones de la firma para su actitud agresiva, se explica por la situación interna de Falcón: para comenzar, los dos principales socios, Noé y Rolando Ramírez Garza y el ex director general, Alejandro Bolín, fueron sancionados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por colusión en prácticas monopólicas absolutas en cuanto a contratos en los dos servicios en el IMSS, además de varias denuncias ante la Fiscalía General de la Federación (FGR).

Hay inclusive denuncias de que solían repartir dinero entre funcionarios menores de la institución para ser favorecidos en licitaciones en los dos servicios señalados, que son vitales para la atención de pacientes, como son infantes, mujeres con embarazo problemático y personas de la tercera edad.

El caso es que Falcón se encuentra en estos precisos momentos, en un proceso de venta, y el hecho de estar fuera de los contratos del IMSS y las denuncias en su contra, pesa fuerte en el decremento de valor de mercado.

Es una situación derivada de la decidida política en el IMSS de colocarse a la vanguardia tecnológica en el sector salud, en calidad y servicios en beneficio del derechohabiente.