La Fiscalía de California presenta cargos contra líder de la Luz del Mundo

La Fiscalía de California (EEUU) presentó nuevamente cargos contra el líder de iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y sus dos presuntas cómplices, entre los que se incluyen abuso sexual, actos lascivos contra un menor, y extorsión, elevando a 36 el total de cargos contra los tres acusados.

Los cargos contra Joaquín García se dan tres meses después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California desestimara el proceso penal contra el líder por una falla técnica y por el cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como atenuante la pandemia de coronavirus.

La oficina del fiscal de California, Xavier Becerra, informó la tarde del jueves de los cargos para el Líder de la Luz del Mundo como para Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, y cita a cinco víctimas, una de ellas identificada como Jane Doe 5, que habría sido abusada sexualmente en febrero de 2016.

A Joaquín García, de 51 años, se le impuso una fianza de 50 millones de dólares.

Ocampo mantiene una fianza de 25 millones, mientras que Medina Oaxaca permanece en libertad condicional y su fianza ha sido transferida al nuevo caso.

Los acusados tendrán que presentarse en la corte el próximo 4 de agosto.

La Fiscalía aclaró que los cargos contra una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, quien enfrenta una orden de búsqueda y captura, no han cambiado con respecto a la demanda anterior.

Joaquín García se encuentra detenido desde el 3 de junio de 2019 cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

El fiscal Becerra volvió a hacer un llamado a posibles víctimas o testigos de los presuntos abusos para que hagan su denuncia: ’Los delitos como los que se alegan en esta queja no tienen cabida en nuestra sociedad. Punto. No debemos hacer la vista gorda ante la violencia sexual y el tráfico en nuestro estado’.

En febrero pasado, Sochil Martín, una exintegrante de La Luz del Mundo, entabló una acción legal contra diez miembros de la iglesia, entre los que se cuenta Joaquín García.

Nacido el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara (México) e hijo del "Apóstol" Samuel Joaquín y Eva García, Naasón es el quinto entre ocho hermanos y continuó la dinastía familiar al frente de la Luz del Mundo (LLDM) tras la muerte de su padre.

La iglesia cristiana no trinitaria, que tiene sus sede internacional en Guadalajara, fue fundada por Aarón (Eusebio) Joaquín en 1926 y actualmente está presente en 60 países y tiene hasta 5 millones de seguidores.

