LA FORTALEZA DEL PRI RADICA EN SUS BASES: ERIKA RODRÍGUEZ



’El PRI ha sido construido con cimientos muy fuertes; al PRI de Hidalgo, no lo construyeron sobre arena, lo construyeron sobre rocas muy sólidas, para que se siga sosteniendo con lealtad, con organización y principalmente con unidad, porque en definitiva es la unidad la que nos ha permitido avanzar, y lo demostramos recientemente en el 2020, el Revolucionario Institucional, es un partido de causas, de experiencia y de resultados, como nos lo demuestra todos los días el primer priista Omar Fayad Meneses’.



Así lo expresó Erika Rodríguez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el marco del 28 aniversario del Movimiento Territorial (MT), donde destacó que a pesar de las circunstancias que se viven actualmente por la pandemia, el partido necesita mantenerse cerca de su estructura, demostrar que las y los priistas son de tiempo completo y no únicamente cuando hay procesos electorales, por ello, dijo, el Revolucionario Institucional se mueve permanentemente porque el trabajo partidista es continuo.



’El tiempo que estamos viviendo nos está poniendo a prueba a todas y a todos los priistas, los que hoy ocupamos un espacio; el partido nos está abriendo las puertas a muchos de nosotros, por ello tenemos que estar trabajando permanentemente, con energía, con optimismo, con mucha actitud para poder comunicar y transmitir lo valioso que es trabajar en unidad y por objetivos en beneficio colectivo, no solo por apetitos personales’.



Rodríguez Hernández, reconoció el trabajo que ha realizado junto con el secretario general Julio Valera Piedras, con quien dijo tener muchas coincidencias, pero particularmente el trabajo basado en el respeto, en la planeación, sin ocurrencias y en unidad, es lo que le ha dado al partido tricolor un rumbo distinto que se traduce en resultados.



’Hemos avanzado gracias al trabajo y el compromiso de todas y de todos ustedes, pero hoy la tarea es muy grande, el reto es mayor en el 2021, porque tenemos que recuperar el Congreso, tenemos que recuperar la Cámara de Diputados, necesitamos buscar los equilibrios que necesita nuestro país. Debemos seguir el ejemplo de nuestro compañero de partido Omar Fayad Meneses, porque gracias a su trabajo pudimos avanzar en el 2020, gracias a su trabajo logramos cohesionarnos, gracias a su trabajo hoy tenemos 32 municipios priistas; es así como hoy el PRI de Hidalgo celebra y conmemora 28 años del MT, trabajando y contribuyendo con acciones afirmativas en favor de las familias hidalguenses’.



Por su parte, Julio Valera Piedras, secretario general puntualizó que la fuerza del PRI radica en reconocer a los hombres y mujeres que han logrado la construcción de un partido sólido, bajo la lógica de su ideología, de la energía, de la fuerza y de la convicción quienes lo conforman.



’Por eso hoy reconocemos el aporte, mantener en la memoria del partido de sus hombres y mujeres, hace que nuestro partido siga siendo el partido más vivo de México, pero sobre todo lo hace siempre mucho más legítimo. Hoy celebramos una importante conmemoración, hoy tenemos una organización que se encuentra en los barrios, en las colonias, en las comunidades y sectores vulnerables, una organización que tuvo en uno de los impulsores y trabajadores, a un hombre emblemático de este partido, a un hombre que tuvo una ideología que hoy llevamos a la práctica, que hoy reconocemos y me refiero a Luis Donaldo Colosio; quien refería que lo que el gobierno hace, el partido lo resiente; y hoy el resentir los beneficios de un estado que avanza de la mano de Omar Fayad es lo que nos ha permitido tener estos triunfos, tener la confianza de la ciudadanía y buscar nuevos retos políticos’.



El titular de la Secretaría del Movimiento Territorial Isaac Aramer Lozano Trejo, recordó que el 15 de febrero de 1993 tuvo vida el Movimiento Territorial Urbano Popular con tres objetivos fundamentales: atender a las zonas urbanas, apoyar a las comunidades en vías de desarrollo y coadyuvar a la reconstrucción del tejido social a través de diferentes acciones en la prevención del delito, característica única de la organización comparada con las demás organizaciones del PRI.



Actualmente el Movimiento Territorial se fortalece con dos estructuras, las mujeres emetistas y la juventud territorial, quienes son los dos brazos fuertes que hoy caracterizan en esta etapa de la vida política de esta organización, la fortaleza y el trabajo de tierra, el trabajo de las bases, el trabajo del barrio con las mujeres emetistas y la juventud territorial.



’El Movimiento Territorial se convirtió en una organización adherente y precisamente hoy nos llena de orgullo tener como referentes a la y los compañeros que fueron los fundadores a nivel nacional, por ello reconocemos el trabajo de la compañera María Magdalena Sánchez Nieto fundadora del MT nacional y a los compañeros Federico Hernández Barros, Roberto Hernández Mares y José Luis Jiménez Padilla, quienes han sido pilares de este movimiento que fortalece a nuestro partido’.