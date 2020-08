El Instituto Politécnico Nacional, nació en 1936 por la previsora perspectiva del presidente Lázaro Cárdenas del Río y el sabio proceder del Dr. Juan de Dios Bátiz; ellos avizoraron que México necesitaba de una institución educativa de nivel superior en ingeniería, médico biológicas y ciencias sociales, porque el país entraría en una etapa de desarrollo económico, educativo y cultural; y así fue, el Politécnico ha preparado académica y culturalmente a muchas generaciones de jóvenes.

Yo estudié Economía en el Politécnico y en uno de mis años sabáticos como Profesor en la ESIME, redacté el trabajo ’La Frailesca, Una Región de Chiapas’ que el Instituto editó en el 2011, el libro fue presentado en la Ciudad de Villaflores, sede de la ’Real Academia de la Lengua Frailescana’, Tuxtla Gutiérrez y en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Ciudad de México.

En la página 42 de esta obra 1.7 dice: Predicciones ’Es difícil predecir, pero de acuerdo con los nuevos datos científicos y los registros estadísticos conocidos actualmente, podemos afirmar que la Frailesca es un lugar ideal para vivir, asegurar buena vida y seguridad a las nuevas generaciones; pero posiblemente sea dentro de las próximas cinco décadas cuando se verá de manera más clara y convincente lo que hoy pienso y expreso’.

’Y me arriesgo al decir, frailescanos: que sus descendientes sigan aquí; porque ninguna región del estado tendrá la seguridad que ofrece esta tierra bañada de ríos y montañas, y también pocas regiones del país podrán brindar a sus habitantes, las condiciones de vida que encontramos en ésta, considerando la temperatura, la alimentación abundante y segura; porque muchas poblaciones grandes o chicas, que están ubicadas en los límites con Tabasco, tienen riesgo de sufrir inundaciones; en las regiones Altos y Frontera se han dado desgajamientos de cerros, y en la costa se recuerdan las grandes desgracias por los ciclones, basta con revisar el mapa para confirmar lo que aquí aseguro’.

Recordamos al Huracán Stán, que fue el décimo de la temporada en el 2005; este fenómeno de categoría 1 dejó 1,668 muertos, afectando a México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice, duró del 1º. al cinco de octubre; y los costos materiales fueron calculados en más de mil millones de dólares. A la Frailesca Región que la integran cinco municipios, no le hizo daño, las lluvias que llegaron alimentaron sus ríos y montañas vestidas de cafetales, maizales, potreros con ganado mayor y miles de hectáreas cultivadas de gramíneas y frutales.

En los primeros días de junio del año 2020, el Huracán ’Cristóbal’ causó grandes daños de salud y económicos por inundaciones en los estados de Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas; en este estado fue la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, la única que sufrió seria inundación en una parte de ella, y su población se vio castigada; pero nuevamente a mediados de julio el Huracán ’Hannia’, azotó las costas del Golfo de México provocando lamentables muertes y pérdidas económicas en los Estados Unidos.

Este recuerdo lo hago para agradecer al Politécnico Nacional, al cumplir 84 años de grandes logros educativos y culturales; que dio oportunidad a los jóvenes mexicanos que como un servidor, llegamos de provincia con la clara aspiración de superarnos, porque en muchos estados del país no había Instituciones donde estudiar una carrera de nivel superior. Por eso: ¡¡¡Felicidades Politécnicos!!!

*Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y Secretario General del Club Primera Plana.