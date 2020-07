La FSTSE y el gobierno federal acuerdan incremento salarial del 5.3 por ciento ponderado, retroactivo al 1 de enero

+Acuerda FSTSE aumento Salarial de 5.3%



CIUDAD DE MEXICO .- Como resultado de la relación de entendimiento formal en el ámbito laboral, dentro del proceso de la política pactada entre el Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, se firmó el acuerdo de incremento salarial correspondientes al presente año, el cual ha sido de 5.3 por ciento promedio ponderado, consistente en salario base y la suma de prestaciones económicas con vigencia a partir del 1 de enero del año en curso.



La central FSTSE que preside Joel Ayala Almeida, informó que el resultado de este acuerdo en favor de los trabajadores de la rama operativa, administrativa =unos 700 mil empleados= obedece al diálogo, la concertación y los acuerdos con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda que encabeza el maestro Arturo Herrera y significa un avance gradual que mejoran las condiciones del ingreso, abatiendo el rezago salarial.



En este sentido, la FSTSE que agrupa 82 sindicatos nacionales de trabajadores al servicio del Estado, valora el esfuerzo del Gobierno Federal en esta etapa en que no necesariamente se dan las condiciones de equilibrio económico en las finanzas públicas.



La organización que encabeza Joel Ayala Almeida adelantó que en unos días más dará a conocer el incremento salarial, obtenido en la negociación con el Gobierno Federal en lo que respecta a la Rama Médica, Paramédicas y Grupos Afines. Por ello se reconoce el esfuerzo de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de atender y dar respuesta a las justas demandas de los trabajadores.



El acuerdo de incrementos salarial y de prestaciones contempla 8 puntos, siendo el primero el incremento de 5.3 por ciento promedio ponderado, consistente en salario base y la suma de prestaciones económicas con vigencia a partir del 1º. de enero del presente año, subrayando la fórmula estratégica de beneficiar con un mayor porcentaje a los trabajadores de menores percepciones.



Como parte fundamental del incremento salarial, fue ratificada la voluntad del Gobierno Federal para continuar impulsando la capacitación para los Trabajadores al Servicio del Estado, obteniéndose $ 1,800.00 mensuales, los cuales son parte cotizable al ISSSTE – FOVISSSTE que incide en el total de prestaciones plasmadas en la Ley.



Asimismo la prestación denominada ’Ayuda para Despensa’, se incrementa hasta $985.00 mensuales. En lo que se refiere a la ’Ayuda para Transporte’, asciende a $780.00 mensuales. El renglón de ’Ayuda por Servicios’, pasa a $685.00 mensuales.



El beneficio conocido como ’Previsión Social Múltiple’, llega a $705.00 mensuales. Respecto al concepto denominado Estímulos Económicos de Fin de Año. (Vales de Despensa) el incremento se dará a conocer en el mes de noviembre del presente año, mientras que el Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) se cubrirá a partir de la primera quincena del mes de agosto, con cantidades diferenciadas en cada dependencia.



El acuerdo signado por el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida cita que la relación laboral tiene como premisa fundamental la permanencia en el empleo, haciendo valer en todo momento, en apego a la Ley, la estabilidad laboral con seguridad social integral, garantizados los derechos laborales, así como el respeto pleno a la autonomía sindical….



REFORMA LABORAL TRASCIENDE COLORES Y PARTIDOS



La Reforma Laboral no es un proyecto de gobierno sino de Estado, que trasciende colores y partidos y que reúne una pluralidad de voces en un diálogo hacia un mismo objetivo: beneficiar al trabajador, afirmó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al encabezar la tercera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.



Por otra parte, con motivo de los efectos producidos por la pandemia de COVID-19, que obligó a las instituciones a parar labores por más de tres meses, el Consejo determinó nuevas reglas para determinar la reanudación del plazo para adecuar estatutos sindicales.



Tras consultas con la Secretaría de Salud, el Consejo aprobó otorgar a los sindicatos 17 días hábiles y 45 días naturales para el cumplimiento de los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero transitorios, respectivamente, relativos a la adecuación de sus procedimientos de consulta para la aprobación de sus contratos colectivos, y para adecuar sus procesos de votación a las nuevas reglas de democracia sindical, contados a partir de la fecha en que la autoridad registral correspondiente reanude labores y el semáforo de la entidad se encuentra en color verde.



Ante los representantes del Poder Judicial Federal, Tribunales Superiores de Justicia locales y de los secretarios del Trabajo u homólogos de los estados, la titular de la STPS destacó que ’queremos que México sea un país de legalidad, que brinde certeza jurídica a la inversión y garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos’.



’Ratificamos esta convicción con la reciente entrada en vigor del T-MEC, pues sabemos que honrar nuestra palabra nos beneficia a todos, en lo local, regional, nacional e internacional’ y por ello el trabajo para hacer realidad esta reforma.



En los 14 meses de trabajo que se llevan, a pesar de las adversidades, se impulsa la transformación de nuestro modelo laboral, que no sólo consiste en cumplir con un mandato legal, sino de saldar una deuda histórica con nuestros trabajadores y empleadores, y responder al legítimo y añejo reclamo de libertad, democracia y justicia en nuestro mundo del trabajo, indicó.



Luisa María Alcalde subrayó que como en toda transformación de gran calado, es lógico que este proceso no esté exento de obstáculos. Además de encarar inercias arraigadas y resistencias de poderes creados, enfrentamos desafíos inéditos en un contexto de pandemia global. Pese a todo, hemos demostrado que sabemos adaptarnos, superarnos y cooperar en la búsqueda de soluciones, abundó.



Dentro de los avances logrados hasta el momento, la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS reportó un progreso del 86% en la adecuación de estatutos de sindicatos activos con registro federal. Asimismo, 71 mil 500 trabajadores han ejercido su voto personal, libre, directo y secreto para la legitimación de 168 contratos colectivos a través de 340 consultas.



Por lo que se refiere a los eventos de legitimación, se informó que fueron suspendidos en todo el país desde el 27 de marzo y reanudados el pasado 1 de junio en aquellos Estados que presenten semáforo naranja cuando concurran menos de 50 trabajadores en un mismo horario; en semáforo amarillo cuando concurran menos de 200 trabajadores; y en semáforo verde, cuando concurran 200 o más trabajadores.



Se acordó también que la puesta en marcha de la Primera Etapa iniciara la segunda semana de noviembre, para que los Estados puedan superar el impacto ocasionado por la epidemia de COVID-19 en sus procesos de licitación, ejecución de obra y capacitación de personal. Asimismo, se convino que en los estados de Tlaxcala y Guanajuato se recalendarizan para el inicio de operaciones de las nuevas autoridades federales y locales para el último trimestre del 2021.



Finalmente, se anunció que los Estados Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, formarán parte de la Segunda Etapa de implementación, y se invitó a Baja California Sur, Colima y Querétaro a sumarse a este grupo. ….



PROMUEVE AFORE PENSIONISSSTE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA FACILITAR TRÁMITES A SUS CUENTAHABIENTES



Con el propósito de promover la sana distancia en estos tiempos de contingencia por el COVID-19, el Vocal Ejecutivo de la AFORE PENSIONISSSTE, Iván Pliego Moreno, aseguró que la aplicación Afore Móvil permite a sus más de 2 millones de cuentahabientes mejorar su experiencia de consulta de su Cuenta Individual de manera fácil, rápida y sencilla desde un teléfono celular.



Destacó que Afore Móvil se mantiene a la vanguardia en el uso de tecnologías con una aplicación innovadora y dinámica para brindar servicios a distancia a sus afiliados, sin tener que asistir a uno de sus 52 Centros de Atención al Público.



Ante el incremento del uso de telefonía móvil con conexión a Internet, Pliego Moreno resaltó que es necesario encaminar los esfuerzos hacia el uso de los canales digitales para ofrecer a todos sus clientes una experiencia más amigable, reducir tiempos y los beneficios que les permitan acercarse a su ahorro de una manera óptima.



Dijo que, si bien Afore Móvil fue lanzada a principios del segundo semestre de 2017, ésta ha tomado fuerza para hacer más eficientes los servicios que ofrecen las AFORE y ponerla a disposición de trabajadores afiliados al ISSSTE, IMSS, e independientes.



La aplicación móvil, puntualizó, permite hacer consulta de saldos al día, de movimientos en la cuenta (entradas y salidas) y enviar el último estado de cuenta cuatrimestral al correo electrónico y los detalles de movimientos al correo electrónico de los usuarios.



Además, indicó que la plataforma digital da oportunidad de hacer el registro de cuentas individuales para trabajadores asignados, independientes y para hijos menores de edad, así como consultar las calculadoras de pensión y ahorro voluntario.



Pliego Moreno reiteró la apuesta del Fondo para la simplificación y digitalización de trámites a través de Internet, lo que disminuye la necesidad de asistir a las sucursales a realizarlos de manera presencial y, aún más, frente a las recomendaciones de las autoridades sanitarias a causa de la pandemia por COVID-19.



AFORE PENSIONISSSTE es una de las diez administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro y la única pública, que presta sus servicios a trabajadores independientes, afiliados al ISSSTE y adscritos al IMSS.



Actualmente administra 2.2 millones de cuentas del Régimen Individual y 7.2 millones de cuentas del Régimen Décimo Transitorio, con un total de 349 mil 414 millones de pesos de activos.



Además, AFORE PENSIONISSSTE tiene la comisión más baja de la Industria, de 0.79 por ciento, es la única administradora que distribuye sus utilidades entre los cuentahabientes y ofrece rendimientos competitivos.



