La GAM, segunda alcaldía con más defunciones por Covid-19, funerarias patito hacen su agosto con actas irregulares, aprovechan competencia

Se ha comprobado que funerarias de la alcaldía Gustavo A. Madero no se dan abasto con la pandemia, lo que ha permitido que surjan negocios irregulares que ofrecen soluciones rápidas a los familiares de quienes mueren por Covid-19 aunque no puedan garantizar un certificado de defunción oficial ni el manejo higiénico que el cadáver necesita.



Al ser la zona con más defunciones por Covid-19, los servicios han incrementado hasta en un 300 por ciento cremando incluso 40 cuerpos al día.



Ante esta saturación y la lista de espera para obtener el servicio, las funerarias clandestinas (patito) han emergido sin que nadie impida su funcionamiento.



Al ser cuestionados trabajadores funerarios, comentaron que por compañía fúnebre establecida existen al menos tres irregulares que recogen el doble de cadáveres y ahora con lo de la pandemia recogen mucho más.



También se comprobó que en distintas funerarias de esta alcaldía coinciden en que los muertos por Covid-19 son muchos más de los registrados, pues los negocios clandestinos no los reportan.



"De que son más (muertos), son más. Tres veces más, fácil. Porque ese tipo de funerarias ¿cuántos servicios no hacen?



Hacen hasta más servicios que una funeraria establecida y lo que pasa es que hay ocasiones en que no saben que lo tienen (Covid-19) y en el documento le ponen otra enfermedad", explicó uno de los trabajadores.



Los problemas económicos vuelven más crítica la situación de las familias que buscan darle sepultura a un familiar que murió infectado y que aún los puede contagiar.



Pues los servicios crematorios de al menos cuatro mil pesos, resultan incosteables para muchos de ellos.



Pero a pesar de la competencia ilegal la demanda no para. En la funeraria Juárez los empleados no tienen descanso. Apenas regresan de sepultar un cuerpo cuando ya los espera el siguiente. Con el exceso de trabajo, en ésta y otras compañías reconocen que no tienen actualizados los casos diarios.



Pero estiman, en comparación con el periodo de marzo a mayo de otros años, el número de cadáveres es incluso el triple.



Uno de ellos se aventura a estimar, si hay días en que llega a cremar 39 cuerpos en un solo horno, la cifra de cadáveres podría rebasar los 100 casos entre coronavirus y otros padecimientos.



’Tan solo ahorita están ocupados todos los hornos, tenemos siete servicios diarios en tan solo uno’. Ante la saturación, no puedan garantizar un certificado de defunción oficial ni el manejo higiénico que el cadáver necesita.



El vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, Roberto García consideró que tener datos confiables y actualizados sobre el número de cuerpos es una labor titánica y difícil de cumplir en medio de la contingencia.



’Esos datos no los tenemos, de este año no, es bien complicado, si somos cinco mil funerarias, es una tarea titánica. Y muchas funerarias no están afiliadas, otras están en la irregularidad, la verdad es que manejar esos datos es bien complicado’, lamentó.



Aunque hay otros que optaron por no dar atención a aquellos que mueren por Covid-19, por lo que decidieron cerrar o seguir manejando pocos casos.



Como Funerales Marín, en donde el encargado reconoció que en lo que va del año solo ha realizado cinco servicios.



Alerta Profeco de "coyotes" que encarecen servicios funerarios Los trámites también se han visto rebasados. Para poder emitir un acta de defunción que compruebe que se trató de un caso de Covid-19 los tiempos pasaron de una hora hasta a cinco.



Mientras que en los hospitales llegan a esperar entre 10 y 20 cuerpos para recibir servicios funerarios.



Aunque en estos casos generalmente, las funerarias establecidas ya están designadas para recoger los cuerpos de determinados nosocomios