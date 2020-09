La gente de Saltillo

-Oye, Meinardo: ¿cuándo es tu cumpleaños?



-Ya pasó, Coché. Fue hace diez días.



-¡Caray, lo siento por ti!



-¿Por qué?



-Porque compré un rifle 22 para regalártelo por tu cumpleaños, pero como ya pasó, ahora te lo vendo.



La anécdota viene en un sabroso libro que habla de Saltillo. Este Meinardo se apellidaba Garza; Coché era José González. El autor del libro, llamado ’Los prietitos de mi arroz’, es don Gregorio Villarreal, dueño de ese precioso don que es el sentido del humor, segundo en calidad únicamente al sentido del amor. Los dibujos que ilustran el volumen son obra de un magnífico artista saltillense, Guillermo López Gómez. El libro apareció en mayo de 1962. Deben haberse impreso de él muy pocos ejemplares, pues la pequeña obra se conoce poco.



Y sin embargo vale la pena conocerla. Es un libro de recuerdos. El autor vino a Saltillo allá por 1939 a trabajar como agente de ventas y encargado de las compras de trigo para el Molino del Fénix. En sus páginas aparecen los nombres de saltillenses queridísimos, como don Oscar Valdez, inolvidable caballero, y don Hermilo Farías, gran señor que se ganó el afecto de todos.



Otros personajes salen en el libro, también de muy feliz recordación. Por ejemplo, don Santiago Rodríguez Ramos, quien de niño sufrió una enfermedad cuya secuela lo hacía cojear ligeramente. En su libro el autor se dirige a don Santiago en forma entrañablemente personal:



’... ¡Chago! ¡Cuántos sinsabores nos has hecho olvidar y cuántas caras tristes tornas alegres en los amigos que escuchamos tus palabras, repletas de humorismo sano y contagioso que mitiga las penas y prende en nuestras almas nuevamente el entusiasmo decaído! Aunque eres pequeño en lo físico, guardas un corazón tan grande que te alcanza para hacer reparticiones entre los que gozamos tu amistad...’.



Y luego el autor relata algunas anécdotas que don Chago contaba de sí mismo a propósito de su cojera. Dice que en Concepción del Oro don Chago se topó con un acreedor. Le grito éste de lado a lado de la acera:



-¡Santiago Rodríguez! ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes?



-Hombre, Lucio, aguárdame tantito. Ya sabes que es cuestión de tiempo únicamente. Déjame nomás que me nivele.



Iba pasando una viejita, y oyó aquello. Sin detener el paso dijo como hablando para sí:



-Ya estuvo que nunca le pagó.



Otra vez llegó a Saltillo un trovador, también apellidado Rodríguez. Venía de Sabinas Hidalgo, Nuevo León; tocaba la guitarra y cantaba muy bien las canciones de Guty y Palmerín. Era ciego ese cantor. En reunión con don Chago y sus amigos, luego de estar cantando, el pobre ciego le pidió a don Chago que lo llevara al baño. Al volver se inclinó el trovador sobre otro de los presentes y le dijo:



-Tengan cuidado con el señor don Chago. Ya anda muy tomado: cuando íbamos al mingitorio en cada paso que daba se me quería caer.



Contaba don Chago Rodríguez que un día, en el curso de un viaje de comercio, llegó a un pequeño pueblo. Sintió sed y decidió hacer un alto en el camino para tomar algo. De moda estaba entonces el refresco llamado Seven-Up. Entró en una fondita, frente a la plaza del lugar, y le preguntó al mesero:



-¿Tienen Seven-Up?



-Sí -le respondió el sujeto-. Al fondo a la derecha.